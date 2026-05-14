Controlli della Polizia Locale a Mandello: sanzioni per impennate, assicurazioni false e uso irregolare dei pass disabili

Nel mese di aprile la Polizia Locale di Mandello ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale

Tra i casi più rilevanti anche una presunta truffa assicurativa ai danni di un automobilista e sanzioni a giovani motociclisti sorpresi a impennare

MANDELLO – Controlli mirati sulla sicurezza stradale e sull’osservanza del Codice della Strada sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Mandello nel corso del mese di aprile, attraverso verifiche su strada e posti di controllo distribuiti sul territorio comunale.

Le attività hanno fatto emergere principalmente irregolarità legate all’utilizzo dei contrassegni di sosta per persone con disabilità, oltre a numerose violazioni riguardanti la mancata revisione dei veicoli e l’assenza di una regolare copertura assicurativa.

Tra gli episodi più significativi emersi durante i controlli figura anche l’accertamento di una presunta truffa ai danni di un automobilista. L’uomo circolava infatti convinto di essere regolarmente assicurato, sulla base di un certificato che successivamente è risultato falso.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai tratti stradali compresi tra la zona lago e la strada provinciale, dove gli agenti hanno sanzionato alcuni giovani motociclisti sorpresi a effettuare impennate e altre manovre ritenute particolarmente pericolose per la sicurezza pubblica.

L’episodio richiama ancora una volta l’importanza del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, fondamentali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della viabilità. Comportamenti imprudenti, infatti, mettono a rischio non soltanto chi li adotta, ma anche gli altri cittadini e frequentatori della strada.

La Polizia Locale rinnova quindi l’invito a tutti gli automobilisti e motociclisti a rispettare le regole, utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza obbligatori, come casco e cinture, verificare la validità della revisione e della copertura assicurativa dei veicoli e accertarsi, soprattutto nel caso dei motoveicoli, della regolare omologazione dei mezzi utilizzati.