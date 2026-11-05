Controllo di Vicinato: rinnovato il Protocollo con il comune di Annone di Brianza

Prevenzione dei fenomeni di criminalità e promozione della sicurezza

“Un segnale importante di coesione e responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini”

ANNONE DI BRIANZA – Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Lecco, è stato formalmente rinnovato il Protocollo per il Controllo di Vicinato, sottoscritto dal Prefetto Paolo Ponta e dal sindaco di Annone di Brianza Luca Marsigli, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e nella promozione della sicurezza sul territorio comunale.

Alla sottoscrizione hanno preso parte anche il questore di Lecco, Stefania Marrazzo, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Nicola Melidonis, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimo Ghibaudo, a conferma dell’importanza di un’azione coordinata tra le diverse componenti istituzionali impegnate nella tutela della sicurezza pubblica.

Il Protocollo si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative volte a promuovere forme di sicurezza partecipata, valorizzando il contributo dei cittadini alla conoscenza del territorio e alla tempestiva segnalazione di situazioni meritevoli di attenzione. Il Controllo di Vicinato si fonda, infatti, sulla collaborazione tra residenti, amministrazione comunale e Forze dell’ordine, attraverso una rete di comunicazione che favorisce la circolazione delle informazioni utili alla prevenzione dei reati e contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale.

“Il rinnovo di questo Protocollo – ha dichiarato il prefetto Ponta – rappresenta un segnale importante di coesione e responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini. Il Controllo di Vicinato non è soltanto uno strumento di prevenzione, ma anche un’espressione concreta di partecipazione alla vita della comunità. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale e le Forze dell’ordine per l’impegno quotidianamente profuso sul territorio. La collaborazione e la fiducia reciproca costituiscono elementi fondamentali per costruire comunità sempre più sicure e coese”.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento attivo dei residenti, chiamati a contribuire, attraverso l’osservazione del proprio contesto di vita e la segnalazione di eventuali situazioni anomale, all’attività di prevenzione svolta dalle istituzioni competenti. Tale partecipazione si sviluppa nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle Forze dell’ordine, senza comportare alcuna forma di intervento diretto o di sostituzione alle attività di polizia. Il+ rinnovo dell’intesa conferma, dunque, la volontà condivisa di proseguire lungo un percorso di collaborazione già avviato, rafforzando il dialogo tra cittadini e istituzioni e promuovendo una cultura della sicurezza fondata sulla partecipazione, sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità collettiva.