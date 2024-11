Liberi Sogni: torna l’evento “Tutti i sentieri portano a Rapello”

L’appuntamento è per domenica 17 novembre

Una proposta di cinque camminate guidate, tutte con destinazione Cascina Rapello

AIRUNO – Torna l’iniziativa “Tutti i sentieri portano a Rapello“, promossa dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni nell’ambito del progetto “Da Sartirana al cuore del Monte di Brianza”. Il progetto, capofila della Cooperativa Sociale Il Grigio, è finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo del Territorio Provinciale Lecchese: Interventi in campo storico-artistico e naturalistico” della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e da Lario Reti Holding.

I partecipanti partiranno da diverse località (Olgiate Molgora, Airuno, Valgreghentino e Cernusco Lombardone) per poi ritrovarsi tutti insieme a Cascina Rapello, situata ad Aizurro, frazione collinare di Airuno. Qui si potrà godere di un pranzo conviviale all’aperto, portando un pranzo al sacco o prenotando il menù proposto dalla Cascina.

Nel pomeriggio, il Collettivo Majakovskij animerà l’evento con improvvisazioni musicali ispirate ai suoni del bosco, mentre la Cooperativa Sociale Liberi Sogni offrirà giochi per adulti e bambini. Le attività sono gratuite, con la possibilità di fare una donazione libera.

All’arrivo in Cascina, dalle ore 11.30, ci sarà inoltre una lezione di Hata Yoga nella Yurta per il defaticamento muscolare con Emma Pennati, insegnante di Buti Yoga, dell’associazione SbandaBrianza. A causa dei posti limitati all’interno della struttura, è necessaria la prenotazione. E’ richiesto di portare un asciugamano. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, con possibilità di lasciare una donazione libera.

Per le passeggiate guidate, il pranzo e la lezione di yoga è necessaria la prenotazione a questo link. E’ possibile raggiungere la Cascina per il pranzo parcheggiando nel campo situato sulla destra, dopo la Chiesetta di San Macario (qui la posizione).

L’evento è a ingresso libero e gratuito e, in caso di maltempo, verrà rinviato a domenica 24 novembre.