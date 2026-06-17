Coppa Priello 2026: successo per la seconda edizione, 140 atleti al via sui sentieri del Cornizzolo

I partecipanti hanno affrontato 8,5 chilometri di percorso con 650 metri di dislivello positivo

L’iniziativa rientra nella settima edizione di “Be Positive”

SUELLO – Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione la seconda edizione della Coppa Priello, andata in scena sabato 13 giugno 2026 a Suello (LC).

Sono stati 140 i partecipanti che hanno affrontato gli 8,5 chilometri di percorso con 650 metri di dislivello positivo, sfidando i sentieri del Cornizzolo in una splendida giornata estiva. Il sole e le condizioni perfette hanno accompagnato gli atleti lungo il tracciato, regalando una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e della valorizzazione del territorio.

A conquistare la vittoria assoluta maschile è stato Davide Panzeri con il tempo di 46’40”, davanti a Juri Marelli (47’55”) e Lorenzo Molteni (49’17”). In campo femminile il successo è andato a Ramona Mauri, che ha tagliato il traguardo in 56’26”, precedendo Cristina Germozzi (1h00’35”) e Patrizia Rusconi (1h04’45”).

Come da tradizione sono stati premiati anche i vincitori delle categorie Over:

Over 40

Davide Vassena – 51’47”

Alessandra Fumagalli – 1h08’39”

Over 50

Felice Piantanida – 55’03”

Patrizia Rusconi – 1h04’45”

Over 60

Lino Marelli – 1h08’04”

Daniela Gilardi – 1h19’08”

I numeri registrati e l’entusiasmo raccolto lungo il percorso confermano la crescita di una manifestazione nata appena un anno fa ma già capace di ritagliarsi uno spazio importante nel panorama delle corse del territorio. Un risultato reso possibile dall’impegno del gruppo di amici di A.D.C., con il prezioso supporto di AVIS e AIDO Suello-Cesana-Bosisio, che hanno lavorato insieme per costruire un evento sportivo capace di lasciare un ricordo positivo nei partecipanti e nella comunità.

Un sentito ringraziamento va al Gruppo Difesa Natura di Suello, presenti lungo il percorso e ai punti ristoro, agli amici di San Pietro, agli sponsor e a tutti i volontari che con il loro contributo hanno garantito la riuscita della manifestazione.

La Coppa Priello si è inserita all’interno della settima edizione di “Be Positive”, due giornate di festa organizzate da A.D.C., AVIS e AIDO Suello-Cesana-Bosisio che hanno animato il centro di Suello con musica dal vivo, buona cucina e momenti di aggregazione. Le piazze e gli spazi della manifestazione sono stati vissuti intensamente da centinaia di persone durante tutto il fine settimana, confermando ancora una volta il valore di un appuntamento capace di unire sport, volontariato e comunità.

L’ottima partecipazione alla corsa e la grande affluenza registrata durante la festa rappresentano il miglior incentivo per guardare già al futuro. L’appuntamento è quindi rinnovato al 2027, quando la Coppa Priello tornerà per la sua terza edizione, con l’obiettivo di continuare a crescere e coinvolgere sempre più appassionati.