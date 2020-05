Coronavirus. 175 nuovi contagi in Lombardia, 3 i positivi a Lecco

MILANO – Ecco il bollettino odierno (lunedì 18 maggio) con i dati del contagio in Regione Lombardia. I numeri continuano a far ben sperare anche in vista di una fase 2 che oggi ha vissuto un nuovo step con ulteriori riaperture.

I dati del 18 maggio

i tamponi effettuati: 581.437 (+5.078)

ieri: 576.359 (+11.809)

l’altro ieri: 564.550 (+14.145)

ieri: 84.844 (+326)

l’altro ieri: 84.518 (+399)

ieri: 35.042 (+823)

l’altro ieri: 34.219 (+402)

ieri: 255 (-13)

l’altro ieri: 268 (-8)

ieri: 4.480 (-41)

l’altro ieri: 4.521 (-184)

ieri: 15.519 (+69)

l’altro ieri: 15.450 (+39)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni: