Coronavirus: “Ecco come si vive in Cina oggi”. La storia di Beatrice

La testimonianza della giovane Beatrice, in Cina dal 2017

“Ecco come si vive l’emergenza Coronavirus”

INVERIGO – “La situazione qui in Cina è grave, credo sia giusto ci sia allerta e un allarme a livello mondiale: siamo tanti, e ci spostiamo di continuo. Però la situazione è meno tragica di quanto viene raccontato fuori dal paese, ad esempio in Italia”. La testimonianza arriva dalla città di Shenzhen, nella Provincia di Guangdong, non molto distante da Hong Kong. Qui vive Beatrice Viganò, giovane 27enne originaria di Inverigo, in Cina dal 2017.

Beatrice ha lasciato Inverigo quasi tre anni fa per fare un’esperienza all’estero. Dopo uno stage a Shangai si è trasferita a Shenzhen dove lavora per una Start Up come Hr Manager. Da alcune settimane Beatrice vive l’allarme del Coronavirus ma, ad oggi, non ha alcuna intenzione di rientrare in Italia.

“Sicuramente da quando sono qui – ci ha raccontato – ho vissuto molti alti e bassi, i cambiamenti in Cina sono veloci e da quando si è diffuso il virus la vita è cambiata un po’ per tutti. Dal punto di vista lavorativo io sono stata fortunata: come noto gli uffici sono stati chiusi, tutto il paese si è praticamente fermato per ridurre al minimo il rischio di contagio. Solo in questa ultima settimana, dopo il Capodanno Cinese, si sta cercando di ritornare alla quotidianità, a piccoli passi. Molti uffici sono ancora chiusi, altri hanno riaperto. Io ho la possibilità di lavorare da casa, mi basta avere una connessione internet e non ho problemi. E’ il resto della vita ad aver subito come una brusca fermata”.

