Corpo Musicale Mandellese, il 3 ottobre Open Day per scoprire gli strumenti

Nella sede di via XXIV Maggio prove gratuite, incontro con gli insegnanti e merenda finale

Un invito rivolto ai più piccoli, ai ragazzi e anche agli adulti: “Alla musica non si è mai troppo grandi”

MANDELLO – Oltre due secoli e mezzo di storia alle spalle e lo sguardo ancora rivolto al futuro. Il Corpo Musicale Mandellese, storica realtà cittadina le cui origini risalgono al 1770, apre le porte della propria sede per un pomeriggio dedicato a chi vuole avvicinarsi alla musica e, magari, provare per la prima volta uno strumento. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre, dalle 15 alle 18, nella sede di via XXIV Maggio 22, dove si terrà l’open day “Corsi di musica”.

Durante il pomeriggio sarà possibile provare gratuitamente gli strumenti, incontrare gli insegnanti e conoscere più da vicino i corsi proposti: dalla propedeutica musicale alle percussioni, passando per chitarra, ottoni e ance. A chiudere l’iniziativa sarà poi una piccola merenda tutti insieme.

Quello di sabato non sarà soltanto un appuntamento promozionale per la scuola di musica, ma anche un’occasione per entrare in contatto con una delle associazioni più longeve del territorio. Le origini del Corpo Musicale Mandellese vengono infatti fatte risalire al 1770, data documentata anche nelle ricostruzioni storiche sulla banda. Nel corso di più di 250 anni il gruppo ha accompagnato numerosi momenti della vita pubblica di Mandello, tra manifestazioni, cerimonie, processioni e concerti.

Una presenza che continua ancora oggi: nell’estate 2026 il Corpo Musicale è tornato nelle piazze di Mandello e Abbadia con il tradizionale ciclo di concerti, diretto dal maestro Sandro Scinetti. Nel tempo anche il repertorio si è evoluto, affiancando alla tradizione bandistica e alla musica classica proposte più moderne, dal pop al rock fino alle colonne sonore.

Al centro dell’open day ci sarà soprattutto il tema della formazione e del ricambio generazionale. Un aspetto da sempre importante per il Corpo Musicale, che negli anni ha affiancato all’attività della banda anche percorsi rivolti agli allievi. “Vorremmo lanciare un messaggio alle famiglie: regalare a un ragazzo la musica significa regalargli una passione, ma anche un gruppo di amici, un impegno e un ambiente sano dove crescere”, spiegano dal Corpo Musicale Mandellese.

La banda, sottolineano dall’associazione, è infatti molto più di una lezione settimanale: è fatta di musica, amicizia, collaborazione e condivisione, e può rappresentare anche un’alternativa concreta al tempo trascorso davanti agli schermi. Proprio per questo l’open day sarà pensato in modo molto semplice: niente obblighi e nessuna esperienza richiesta, ma la possibilità di avvicinarsi agli strumenti e capire quale possa incuriosire di più. “Magari vostro figlio scoprirà proprio quel giorno la sua passione: una tromba, un clarinetto, una batteria, un sax…”.

Le porte, però, non saranno aperte soltanto ai più giovani. L’invito è rivolto anche agli adulti che magari hanno sempre desiderato imparare a suonare e non hanno mai trovato il momento giusto per iniziare. “Se pensate che sia troppo tardi, sappiate che alla musica non si è mai troppo grandi: le porte della nostra scuola e associazione sono aperte a tutti, dai più piccoli fino a… 99 anni!”.

Per il Corpo Musicale Mandellese, dunque, l’open day del 3 ottobre sarà un modo per far conoscere corsi e insegnanti, ma anche per avvicinare nuove persone a una realtà che da 256 anni accompagna la vita della comunità. E proprio da una prima prova, da uno strumento preso in mano quasi per curiosità, potrebbe cominciare una nuova storia musicale.