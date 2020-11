Covid, l’ultimo report dagli Ospedali: 178 ricoverati a Lecco, 98 a Merate

178 pazienti ricoverati a Lecco, 98 a Merate

Piene le Terapie Intensive, ecco gli ultimi dati dell’Asst di Lecco

LECCO – 178 i pazienti ricoverati all’Ospedale Manzoni di Lecco di cui 153 positivi al Covid. Sono i dati dell’ultimo report diffuso dall’Asst di Lecco.

A Lecco resta piena la terapia intensiva al 3° piano con 10 posti occupati mentre 8 pazienti sono ricoverati nella sub-intensiva al piano zero. Nove complessivamente i pazienti Covid positivi ricoverati in reparto no Covid (Ostetricia, Cardiologia Riabilitativa, Pediatria, Degenza Urgenza e Nefrologia). 24 sono i pazienti che necessitano di ventilazione meccanica.

Al Mandic di Merate sono invece complessivamente 98 i pazienti ricoverati di cui 70 positivi al Covid. 89 i posti letto occupati.

6 i posti letto occupati in Terapia Intensiva, attualmente piena, così come la sub-intensiva. Nessun paziente è ad ora ricoverato nel reparto di Cardiologia riconvertito Covid. 13 i pazienti che necessitano di ventilazione meccanica.

DI SEGUITO I REPORT COMPLETI PER I DUE PRESIDI

Ospedale A. Manzoni di Lecco

Ospedale L. Mandic di Merate