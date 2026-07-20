Cpia Lecco, aperte le iscrizioni ai corsi di lingue straniere 2026/2027

Nel precedente anno scolastico 587 partecipanti hanno scelto i percorsi

Tutte le informazioni e il catalogo completo sono disponibili online

LECCO – Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingue straniere organizzati dal Cpia di Lecco per l’anno scolastico 2026/2027. Il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti propone anche per il prossimo anno un’ampia offerta formativa rivolta a tutti i cittadini interessati ad acquisire o migliorare le proprie competenze linguistiche.

Nell’anno scolastico appena concluso sono stati 587 i cittadini lecchesi che hanno scelto di partecipare ai 46 corsi attivati sul territorio, un risultato che conferma il crescente interesse verso i percorsi di formazione permanente.

L’iniziativa viene realizzata nei Comuni della provincia che hanno richiesto il servizio, grazie anche alla collaborazione con numerose istituzioni scolastiche e amministrazioni locali. Attualmente il Cpia di Lecco ha attive 24 convenzioni con i Comuni del territorio e 15 accordi con istituzioni scolastiche, mettendo in rete spazi, strutture e competenze per favorire l’accesso alla formazione.

Il catalogo dei corsi per il prossimo anno scolastico comprende:

lingua inglese;

inglese conversazione;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola;

lingua araba;

lingua russa;

lingua cinese.

I corsi prenderanno il via a partire da ottobre 2026 e saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto.

Per partecipare ai corsi di lingua inglese è necessario svolgere un placement test online, utile a individuare il livello di partenza. Il risultato del test fornirà un punteggio indicativo che dovrà essere inserito nel modulo di iscrizione.

Al termine della prova verrà restituito un punteggio numerico corrispondente a un livello di competenza linguistica. Il risultato dovrà essere inserito nel modulo di iscrizione.

Il Cpia precisa che il punteggio ottenuto rappresenta un’indicazione per l’utente e non un vincolo per l’iscrizione al livello corrispondente.

Il modulo di iscrizione ai corsi di inglese è disponibile qui: https://forms.gle/QRHbsvGy2fn1CAhU6

Dopo la compilazione sarà necessario completare l’iscrizione attraverso il registro Nettuno, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito del Cpia.

Per i corsi delle altre lingue straniere è necessario compilare il modulo dedicato. Anche in questo caso l’iscrizione dovrà essere completata tramite il registro Nettuno. Per tutte le procedure è richiesto il possesso di una mail Google (Gmail).