Cremeno. Debutta la “Festa dei Popoli”: arte e musica per far incontrare culture diverse

Mercoledì 16 settembre dalle 18 in via Mulinetto 2 una serata aperta all’incontro tra gli ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria e la cittadinanza

L’iniziativa vuole mettere in luce i talenti artistici e artigianali, ma anche le storie delle persone che vivono e lavorano sul territorio

CREMENO – Musica, moda, danza e arti visive per mettere in dialogo culture ed esperienze diverse. Debutta a Cremeno la “Festa dei Popoli”, in programma mercoledì 16 settembre dalle 18 in via Mulinetto 2, con una serata dedicata all’incontro tra i beneficiari accolti nel Centro di Accoglienza Straordinaria di Cremeno e la cittadinanza.

Il titolo scelto per la prima edizione, “Culture in movimento: storie da ascoltare, talenti da scoprire”, racchiude il filo conduttore dell’iniziativa: valorizzare storie, percorsi e talenti attraverso l’arte e la cultura, creando un’occasione di scambio e conoscenza reciproca.

A promuovere l’appuntamento sono Medihospes e Vivenda Spa, entrambe aderenti al Consorzio La Cascina, e C.A.P.O., con il patrocinio del Comune di Barzio. Collaborano SKY-DAY (Designeur Sky Day Dsd), Francesca Corti e Alberoblu.

Il programma prenderà il via alle 18 e attraverserà linguaggi e forme espressive differenti. Sono previste una sfilata atelier, musica dal mondo e danze multietniche, insieme a un recital poetico, opere d’arte e laboratori di pittura. Spazio anche a una mostra fotografica, ai workshop di upcycling e alle proiezioni documentarie.

A completare la serata sarà un rinfresco interculturale, occasione per conoscere e condividere sapori e tradizioni culinarie di diversi Paesi.

“La Festa dei Popoli non è solo un evento, ma una vera e propria celebrazione dell’incontro e della ricchezza che deriva dallo scambio reciproco”, spiega Serena Mercurio, coordinatrice dell’evento per la cooperativa sociale Medihospes. “Abbiamo voluto creare un’occasione per mettere in luce non solo i talenti artistici e artigianali, ma soprattutto le storie e i percorsi delle persone che vivono e lavorano qui, contribuendo a tessere la trama multiculturale della nostra comunità”.