Cremeno, giovani violinisti per il gemellaggio Barzio–Magland

“Armonie senza frontiere” celebra i 20 anni di amicizia tra le due comunità con uno scambio musicale internazionale
Sabato 18 aprile alle 20.45 alla scuola di Cremeno
CREMENO – Un incontro musicale tra Italia e Francia nel segno del gemellaggio e dell’amicizia tra comunità. Sabato 18 aprile alle 20.45 gli spazi della scuola secondaria di Cremeno, in piazza del Consiglio 1, ospiteranno il concerto “Armonie senza frontiere”, che vedrà protagonisti i giovani violinisti della scuola di musica, danza e teatro di Sallanches insieme agli studenti della classe di musica dell’Istituto comprensivo dell’Altopiano.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di scambio culturale tra Barzio e Magland, già consolidato negli anni e recentemente celebrato con la trasferta del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio in Francia e la partecipazione delle istituzioni locali alle celebrazioni per i vent’anni di gemellaggio.
Dopo la visita oltralpe dello scorso settembre, questa volta sarà una rappresentanza francese a raggiungere la Valsassina, confermando la continuità del rapporto tra le due comunità.
Il concerto rappresenta un momento simbolico di incontro attraverso la musica, linguaggio universale capace di unire esperienze e sensibilità diverse. Un’idea di “armonia” intesa non solo come esecuzione musicale, ma anche come condivisione di valori e relazioni tra i giovani delle due realtà.
L’evento è promosso con il contributo del nuovo comitato gemellaggi, presieduto da Gianrino Riva e composto da associazioni e cittadini impegnati nella promozione degli scambi culturali. L’amministrazione comunale di Barzio ha espresso ringraziamento ai volontari e al personale dell’ICS di Cremeno per il supporto organizzativo.
L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza.