Cristina Valsecchi lancia una raccolta di fondi per l’Emilia Romagna

Si raccolgono fondi per l’acquisto di pompe, generatori e idropulitrici

La commerciante di Calolzio si fa punto di riferimento per la raccolta

CALOLZIO – Tanti si stanno dando da fare in questi giorni in aiuto dell’Emilia Romagna e un’iniziativa è nata a anche a Calolzio, portata avanti da Cristina Valsecchi, commerciante e assessore comunale: una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature da destinare ai volontari e agli operatori al lavoro per ripulire case e attività invase dal fango.

“Sono stata contattata nei giorni scorsi da Paride, un vigile del fuoco con il quale avevamo già collaborato per l’emergenza terremoto ad Amatrice – racconta Valsecchi – Ci ha spiegato la situazione e l’urgenza di avere delle strumentazioni di cui c’è grande necessità: pompe aspiratrici, idropulitrici a scoppio e generatori, perché stanno inevitabilmente operando senza corrente elettrica”.

Cristina Valsecchi si è attivata insieme a Cinzia Balossi e ha diffuso un appello sui social a quanti vogliano contribuire. Il suo negozio di corso Dante a Calolzio fa da punto di riferimento per la raccolta:

“Già ieri in serata abbiamo ricevuto le prime donazioni – spiega – le attrezzature saranno fornite tramite l’azienda Butti Alta Qualità di Bisone, il cui titolare Giuliano le metterà a disposizione al prezzo di costo e si occuperà anche della consegna”.

Per informazioni è possibile contattare Cristina Valsecchi al numero 333.2802742.