Croce Rossa di Colico, 50 anni di volontariato: festa e celebrazioni il 24 maggio

Una giornata aperta alla cittadinanza per ricordare mezzo secolo di servizio sul territorio e ringraziare i volontari

“Cinquant’anni rappresentano una testimonianza concreta del valore del volontariato nella vita delle persone e nella crescita della comunità”

COLICO – Mezzo secolo di impegno, solidarietà e servizio alla comunità. Il Comitato di Colico della Croce Rossa Italiana celebra i suoi 50 anni di attività con una giornata di festa in programma domenica 24 maggio.

Un anniversario significativo che racconta una lunga storia di volontariato e presenza costante sul territorio, al servizio delle emergenze, dell’assistenza e del supporto alle persone più fragili.

La sede colichese della Croce Rossa, attiva da cinquant’anni, rappresenta oggi un punto di riferimento per l’intera area, grazie al lavoro di centinaia di volontarie e volontari che nel tempo hanno contribuito a costruire una realtà riconosciuta e radicata nella comunità.

La giornata celebrativa sarà aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione di istituzioni, autorità civili e militari, associazioni e volontari. L’obiettivo è quello di condividere un momento di memoria e riconoscenza, ma anche di rilancio verso il futuro.

“Cinquant’anni rappresentano una testimonianza concreta del valore del volontariato nella vita delle persone e nella crescita della comunità” sottolineano i volontari. “Questa festa è soprattutto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla nostra storia”.

Il programma prevede il ritrovo nel primo pomeriggio, una sfilata per le vie del paese, la benedizione, i discorsi istituzionali e un momento conviviale finale con rinfresco.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Colico invita tutta la cittadinanza a partecipare alla celebrazione di questo importante anniversario.