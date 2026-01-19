Croce Rossa di Merate: quasi 5.000 servizi nel 2025, ma mancano volontari diurni

L’associazione ha chiuso un anno intenso con trasporti sanitari, emergenze e formazione

L’appello del presidente Tomasoni: servono nuovi volontari durante le ore diurne per far fronte alla crescente domanda sul territorio

OLGIATE MOLGORA – La Croce Rossa di Merate traccia il bilancio del 2025: quasi 5000 servizi completati sul territorio grazie a 180 volontari, con un impegno crescente soprattutto nei trasporti sanitari non urgenti, che hanno superato quota 3500 interventi. L’associazione, con sede a Olgiate Molgora, opera grazie a personale volontario e due ragazzi del Servizio Civile Universale, coprendo trasporti verso ospedale e strutture di cura, interventi d’emergenza 112 e attività di protezione civile.

Il presidente Luigi Tomasoni sottolinea una criticità crescente: la carenza di volontari durante le ore diurne infrasettimanali, quando la maggior parte dei soci è impegnata nel lavoro. “Oggi la maggior parte delle nostre attività infrasettimanali deve essere svolta da pensionati. Per noi è fondamentale trovare nuove risorse disponibili in settimana e di giorno, per far fronte a una domanda in continuo incremento. Bastano poche ore, la patente B e un breve corso di formazione per supportare un servizio essenziale per centinaia di persone nel meratese”, spiega.

Nel 2025, i volontari hanno effettuato 1200 trasporti per visite mediche, altrettanti servizi per pazienti in trattamento di emodialisi, oltre a trasferimenti concordati con il Comune e meno di 120 trasferimenti intraospedalieri. Le autovetture e quattro ambulanze del Comitato sono operative dal lunedì al sabato, mentre un’ambulanza dedicata al servizio di emergenza 112 copre la sera e i weekend, sempre con equipaggi volontari.

Parallelamente, la Croce Rossa ha investito nella formazione interna ed esterna, con 2300 ore di aggiornamento per volontari, 90 cittadini formati al primo soccorso, centinaia di studenti sensibilizzati e 132 persone che hanno conseguito o rinnovato l’attestato per l’uso del defibrillatore. L’associazione ha inoltre organizzato esercitazioni di maxi emergenza, eventi informativi come la CRI Night e iniziative solidali per bambini di famiglie in difficoltà.

Il 2026 vedrà la Croce Rossa di Merate impegnata anche nei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina e nel supporto alla gestione dei flussi lungo la SS36. “Invito chi desidera dedicare tempo agli altri, soprattutto di giorno, a contattarci per unirsi alla nostra associazione. Solo con nuovi volontari potremo proseguire il nostro prezioso lavoro sul territorio”, conclude Tomasoni.