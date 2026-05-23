Croce Rossa e Anpas in campo a Santa Maria Hoè per una maxi esercitazione

L’esercitazione si è svolta ieri, sabato 23 maggio, tra uno scenario industriale e un intervento simulato in area boschiva

Circa un centinaio le persone impegnate tra soccorritori e figuranti nelle simulazioni organizzate sul territorio

SANTA MARIA HOÈ – Una maxi esercitazione di emergenza ha coinvolto ieri, sabato 23 maggio, soccorritori e volontari impegnati in due distinti scenari simulati organizzati sul territorio di Santa Maria Hoè dalla Croce Rossa di Merate insieme ad Anpas.

L’attività, pensata come momento di aggiornamento operativo per i soccorritori ma anche come occasione di confronto e collaborazione tra le diverse realtà coinvolte, ha impegnato complessivamente circa un centinaio di persone tra soccorritori e simulanti.

La prima esercitazione si è svolta nella mattinata all’interno di un’azienda, dove è stata simulata un’esplosione con 25 feriti coinvolti. Nel pomeriggio, invece, le operazioni si sono spostate in un’area boschiva per una seconda simulazione legata a una frana, con 19 feriti.

All’iniziativa hanno partecipato Anpas, le unità cinofile, la Protezione civile, i Vigili del fuoco di Merate e numerose realtà del volontariato del territorio, tra cui i volontari di Calolziocorte e Bellagio, la Verde di Bosisio e i comitati della Croce Rossa di Merate, Alte Groane, Monza e Lecco.

Complessivamente sono stati simulati 44 feriti, con l’obiettivo di testare il coordinamento tra le squadre di soccorso e la gestione operativa delle emergenze complesse.

Per tutta la durata dell’esercitazione il campo base operativo è stato allestito in via Ronchetto 6 a Santa Maria Hoè.