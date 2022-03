Croce rossa Galbiate, una nuova ambulanza e il mezzo donato dalla famiglia di Massimo Cesana

L’ambulanza è stata acquistata grazie alla comunità galbiatese

Il mezzo per il trasporto disabili, invece, è un dono della famiglia Cesana

GALBIATE – La Croce rossa di Galbiate ha due nuovi mezzi, per intervenire sulle emergenze e per i servizi dedicati alle persone disabili, segni di affetto da parte della comunità.

Sono stati inaugurati, con il taglio del nastro da parte del sindaco Pier Giovanni Montanelli, e benedetti, sul sagrato della chiesa parrocchiale, da don Erasmo sabato pomeriggio la nuova ambulanza, acquistata grazie ai contribuiti dei cittadini, e il mezzo Jumpy attrezzato per il trasporto disabili donato dalla famiglia Cesana. Il veicolo, sistemato e “vestito” con le bande rosse e i loghi della Cri, è in ricordo di Massimo Cesana, classe 1968, deceduto nel 2020 dopo anni di lotta contro la malattia: il mezzo gli permetteva di uscire di casa per andare al lavoro o incontrare gli amici.

“Giovanna, la mamma di Massimo – spiega il sindaco Montanelli – ha ricordato la generosità del figlio, da lì il desiderio di donare il mezzo alla Cri di Galbiate e alla nostra comunità, è stato un momento molto toccante”.