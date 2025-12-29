Croce Verde Bosisio raddoppia: un’ambulanza anche a Barzago

Dal 1° gennaio due postazioni di emergenza-urgenza nell’ambito delle nuove convenzioni con Areu

Opererà dallo stazionamento di via Rimembranze, con disponibilità h12, dalle ore 8 alle ore 20, 7 giorni su 7

BOSISIO PARINI – Croce Verde Bosisio raddoppia. L’associazione si è infatti aggiudicata due postazioni di emergenza-urgenza nell’ambito delle nuove convenzioni con Areu che scatteranno il 1° gennaio 2026 e avranno durata di almeno 4 anni.

Oltre alla storica convenzione per l’ambulanza h24, 7 giorni su 7, che partirà come avviene ormai dal 1992 dalla sede di Bosisio Parini, Croce Verde si è aggiudicata una nuova postazione che prevede la disponibilità di un’ambulanza h12, anche in questo caso 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20 che opererà dallo stazionamento di Barzago in via Rimembranze.

E non finisce qui. Perché nelle ore serali e notturne Croce Verde continuerà a mettere a disposizione del sistema di emergenza un’ambulanza a gettone dalla sede di Oggiono. Per sostenere l’impegno, Croce Verde ha arricchito il suo parco mezzi con due ambulanze nuove che saranno proprio dedicate alle convenzioni di emergenza-urgenza.

“Siamo molto contenti di questo risultato perché testimonia la professionalità, la competenza, l’organizzazione e la prossimità al territorio che Croce Verde, grazie ai suoi volontari e dipendenti, ha dimostrato nei suoi 55 anni di attività. Ma siamo contenti soprattutto perché in questo modo Croce Verde sarà sempre più vicina ai cittadini e aumenterà la sua presenza a favore della comunità”, commenta il presidente di Croce Verde, Filippo Buraschi.