Cronachette torna e diventa un podcast: i racconti di Andrea Vitali arrivano nelle RSA

Dal 1° ottobre i nuovi episodi saranno pubblicati ogni quindici giorni su Spotify, Amazon Music e YouTube

Il progetto di Vitali e Nessi mantiene il legame con Auser Lecco, che porterà i racconti anche nelle RSA e nei centri diurni

LECCO – Dal 1° ottobre prende il via la seconda stagione di “Cronachette”, il progetto ideato da Andrea Vitali e Paola Nessi che cambia formato e diventa un podcast. I nuovi racconti, letti e interpretati direttamente dallo scrittore, saranno pubblicati ogni quindici giorni e potranno essere ascoltati su Spotify, Amazon Music e sul canale YouTube di Cronachette.

La nuova stagione mantiene al centro la voce di Vitali e il suo modo di raccontare personaggi, situazioni e piccoli imprevisti della quotidianità, tra ironia e memoria. A cambiare è invece la modalità di fruizione: non più soltanto il racconto, ma un’esperienza affidata alla voce, alle parole e alla musica, lasciando all’ascoltatore lo spazio per costruire con l’immaginazione le storie narrate.

Il progetto conserva anche il legame con Auser Lecco, realtà alla quale Vitali e Nessi dedicano il loro impegno come volontari. Anche questa seconda stagione nasce infatti a favore dell’associazione, che opera sul territorio nel sostegno, nell’accompagnamento e nella vicinanza alle persone, con particolare attenzione agli anziani.

La trasformazione in podcast porta inoltre “Cronachette” direttamente nei luoghi della socialità. Oltre alla pubblicazione sulle piattaforme digitali, Auser Lecco distribuirà infatti i contenuti nelle RSA e nei centri diurni del territorio, permettendo così agli episodi di raggiungere anche chi potrà ascoltarli all’interno delle strutture.

Ad aprire la nuova stagione, il 1° ottobre, sarà “Mezzo pollo”, racconto ambientato in un mercato degli anni Sessanta. Al centro della storia ci sono un pollivendolo, un vigile e un piccolo rito settimanale che, da situazione apparentemente ordinaria, dà origine a una vicenda destinata a prendere una piega inattesa.

La nuova formula di “Cronachette” nasce dunque dall’incontro tra il racconto e l’ascolto, mantenendo però invariato il legame con Auser e con l’attività di volontariato portata avanti da Vitali e Nessi.

“Quando Andrea Vitali e Paola Nessi ci hanno detto che Cronachette sarebbe tornato e sarebbe diventato un podcast ci siamo emozionati – commenta Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco – non solo perché Andrea è un grande scrittore, che da anni regala voce, ironia e memoria alle piccole storie della nostra gente, ma perché ha scelto ancora una volta di farlo per Auser.

L’iniziativa si sposa perfettamente con il nostro spirito: raccontare e ascoltare, per non lasciare solo nessuno. Andrea e Paola non sono solo testimonial, sono volontari Auser. Ci mettono tempo, faccia e cuore e, a nome di tutta Auser, li ringrazio”.