“Curare le parole”, a Olgiate un convegno per andare oltre gli stereotipi sulla disabilità

Appuntamento venerdì 23 ottobre alle 15.30 in oratorio a San Zeno

L’incontro nasce dalla voglia di approfondire il rapporto tra linguaggio, relazioni e disabilità

OLGIATE MOLGORA – Come parliamo delle persone con disabilità? E quanto le parole che utilizziamo contribuiscono a definirne l’identità e il ruolo nella società? Sono le domande al centro del convegno “Curare le parole. Linguaggi, relazioni e identità oltre la disabilità”, promosso da Casa dei Ragazzi IAMA, in programma venerdì 23 ottobre alle 15.30 in oratorio a San Zeno.

L’incontro nasce dalla volontà di approfondire il rapporto tra linguaggio, relazioni e disabilità, partendo dall’idea che le parole non si limitino a descrivere la realtà, ma contribuiscano anche a costruirla. Un tema che riguarda operatori e professionisti del settore, ma anche famiglie, scuole, associazioni e istituzioni.

A moderare il convegno sarà Elena Zanfroni, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia speciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che accompagnerà il pubblico attraverso i diversi contributi e l’analisi dei risultati di un questionario sul tema.

Toccherà invece a Silvia Maggiolini, docente dell’Università Cattolica, aprire la serie di interventi con una riflessione dal titolo “Parole in circolo. Inclusione e inclusività tra evoluzioni semantiche e pratiche educative”, dedicata ai cambiamenti del linguaggio e al loro impatto sulle pratiche educative e sulla percezione della disabilità.

Seguiranno gli interventi di Irene Redondi, Sara Pagani e Mara Colnago, rispettivamente logopediste e psicologa, che illustreranno gli strumenti e le modalità di comunicazione utilizzati nelle residenze per persone con disabilità, personalizzati in base alle esigenze e alle capacità di ciascun ospite.

Spazio anche ai servizi diurni, con le educatrici del Centro socio-educativo di Casa dei Ragazzi che coinvolgeranno il pubblico in un intermezzo teatrale realizzato insieme agli utenti, intitolato “Dalla decodifica del non senso alla sintonizzazione”.

A chiudere la riflessione sarà Sara De Carli, caporedattrice di Vita, che ha curato un numero del mensile dedicato alla disabilità. Il suo intervento approfondirà il modo in cui il Terzo settore e il mondo dell’informazione recepiscono l’evoluzione del linguaggio e contribuiscono a modificare la percezione delle persone con disabilità.

“Le parole non si limitano a descrivere la realtà, ma contribuiscono anche a definirla e, in qualche modo, a costruire l’identità delle persone di cui parliamo – sottolinea Marta Mozzanica, responsabile dell’Area sociale e formazione di Casa dei Ragazzi IAMA -. Per questo abbiamo scelto di fermarci a riflettere sul valore e sulla responsabilità del linguaggio che utilizziamo ogni giorno: quali parole scegliamo quando parliamo delle persone che accompagniamo e di cui ci prendiamo cura?”.

Il convegno si inserisce nel percorso di approfondimento avviato dall’ente, fondato nel 1973, per interrogarsi sui cambiamenti culturali e linguistici che hanno accompagnato nel tempo il mondo della disabilità.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre possibile visitare una mostra dedicata alle opere di Giancarlo Carli, in arte Lombardino, ospite storico della residenza La Casa dei Ragazzi e appassionato di arte fin dalla giovinezza. Residente nella struttura dal 1974, Carli ha potuto coltivare il proprio talento grazie all’intuizione dell’allora direttore Gianfranco Montecchio, che riconobbe nel disegno una preziosa forma di espressione personale e lo incoraggiò a svilupparla, fino alla frequenza della Scuola d’Arte di Merate.

La partecipazione al convegno è gratuita, con iscrizione richiesta al link https://tinyurl.com/ConvegnoCurareLeParole. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Olgiate Molgora e UNEBA Lombardia, oltre al contributo, sotto forma di patrocinio oneroso, di Fondazione Cariplo.