Cure palliative pediatriche, una sessantina i pazienti in carico all’ospedale di Merate

Il servizio, diretto dalla dottoressa Francesca Cortinovis, è attivo dal febbraio 2024 all’ospedale di Merate

“L’obiettivo delle cure palliative pediatriche è migliorare la qualità della vita di pazienti affetti da malattie inguaribili ma non per questo incurabili”

MERATE – Un unicum nel territorio e un’eccellenza nel panorama della sanità pubblica lombarda. Stiamo parlando del servizio di cure palliative pediatriche attivo dal febbraio 2024 all’interno dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Diretto dalla dottoressa Francesca Cortinovis, il servizio ha attualmente in carico una sessantina di bambini, di cui circa 20 -25 sono seguiti a domicilio, supportando le famiglie alle prese con una quotidianità spesso molto complessa, delicata e dalle tante sfaccettature.

“Il servizio da noi erogato si rivolge a bambini affetti da malattie inguaribili, ma non per questo incurabili” precisa la dottoressa Cortinovis. “Sono patologie gravi che spesso risultano molto impattanti sulla vita di ogni giorno anche per i genitori perché richiedono il coinvolgimento di diverse figure professionali che ruotano intorno a questa assistenza”.

L’attività viene svolta in collaborazione con il dipartimento del Di.Fra (dipartimento delle fragilità) su tutto il bacino della provincia di Lecco, dalla Valsassina all’alto Lago, passando per Lecco, la Brianza oggionese e il Meratese. L’obiettivo è quello di cercare il più possibile di andare al domicilio di questi bambini senza stravolgere troppo le routine e le abitudini delle famiglie, già provate da una cronicità spesso impattante e difficile anche a livello gestionale. Il ricovero in ospedale diventa invece necessario per riacutizzazioni della malattia, oppure per visite e controlli.

Attività che spesso e volentieri richiedono l’utilizzo di apparecchiature specifiche, come sollevatori o letti con determinate caratteristiche per il cui acquisto, all’interno del reparto, risultano preziose la solidarietà delle associazioni del territorio, come la Lilt da tre anni in prima fila per la raccolta fondi attraverso la camminata Pigiama Run, in programma quest’anno venerdì 26 settembre con partenza alle 18 dal Palataurus.

“La nostra priorità è quella di garantire un’assistenza corretta a bambini affetti da malattie croniche ad alta complessità, puntando a migliorare la qualità della vita loro e delle loro famiglie”.

Il servizio attivato a Merate da più di un anno a questa parte si caratterizza come un unicum all’interno del sistema sanitario pubblico regionale (attività analoghe in Lombardia esistono attualmente solo in strutture private e si contano sul palmo di una mano), occupandosi di un settore in costante evoluzione e trasformazione anche per via di una crescente sensibilizzazione all’argomento. In quest’ottica si inserisce anche il disegno di realizzare in un prossimo futuro un Hospice pediatrico a Monza, di cui Merate dovrebbe diventare poi un centro di riferimento come spoke.