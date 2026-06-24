Da Calco a Parigi: il giovane ballerino Gabriel D’Agostino vola al Prix d’Europe

Il 12enne di Calco è stato selezionato per il concorso europeo dedicato ai giovani talenti della danza in programma l’11 luglio a Parigi

Tra scuola e cinque allenamenti alla settimana, coltiva da quattro anni la passione per la danza classica

CALCO – Ha dodici anni, frequenta la scuola media e si allena cinque volte alla settimana inseguendo un sogno che coltiva con passione e determinazione. Per Gabriel D’Agostino, giovane allievo della scuola di danza Scarpette Rosse di Calco, è arrivato un importante riconoscimento: la selezione per il Prix d’Europe, concorso europeo dedicato ai giovani talenti della danza in programma a Parigi l’11 luglio.

Gabriel studia danza classica e moderna, anche se la sua grande passione resta la classica. Balla da quattro anni e, racconta la famiglia, è stato lui ad avvicinarsi spontaneamente a questa disciplina, senza precedenti nel contesto familiare. Da allora ha trasformato quell’interesse in un impegno quotidiano, conciliando lo studio con allenamenti costanti e un percorso che richiede disciplina e dedizione.

La selezione è arrivata al termine degli esami di fine anno accademico sostenuti nei giorni scorsi. A valutare gli allievi è stata una commissione composta da professionisti di primo piano del panorama coreutico nazionale e internazionale: Antonino Sutera, maître del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e recentemente rientrato da un’esperienza all’Opera di Parigi, Marco Bellone, maître del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma e docente dell’Accademia del Teatro dell’Opera di Roma, Vittorio Alberton, già danzatore del Bayerisches Staatsballet di Monaco di Baviera, e Belinda Spreafico, vice direttrice della scuola.

Quello affrontato da Gabriel era l’esame preaccademico, tappa che precede il primo livello accademico previsto dal prossimo anno. Al termine delle prove, la commissione ha scelto lui e altre due giovani allieve per partecipare al Prix d’Europe, competizione che riunisce giovani talenti provenienti da diversi Paesi europei e che offre opportunità di crescita e formazione. Gabriel prenderà parte al concorso nella categoria amatoriale.

L’emozione è grande anche in famiglia. “La prima volta che l’ho visto ballare mi sono commosso. Se devo essere sincero mi emoziona ogni volta, non pensavo che la danza fosse così. Complimenti a questi neo artisti con tanta voglia di fare”, racconta il padre Manuel D’Agostino.

Al di là della competizione e del risultato che arriverà da Parigi, la storia di Gabriel racconta qualcosa che spesso rischia di passare inosservato: la passione, l’impegno e la determinazione con cui molti ragazzi continuano a coltivare i propri interessi e a inseguire i propri obiettivi. Una storia che ricorda come, dietro generazioni spesso raccontate soltanto attraverso fragilità e difficoltà, ci siano anche giovani capaci di impegnarsi, fare sacrifici e credere nei propri sogni.