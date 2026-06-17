Da Osnago a Gerusalemme: la voce dei bambini della 5^ B raggiunge il Cardinale Pizzaballa

Dopo la telefonata del presidente Mattarella ricevuta dai compagni della A, alla 5 B è arrivata la lettera di risposta del cardinale Pizzaballa

L’augurio agli alunni a essere, ogni giorno, costruttori di pace

OSNAGO – “La pace non dipende soltanto da chi governa, dagli uomini politici e dai capi di Stato età… dipende anche da ciascuno di noi, piccolo o grande che sia. Vi auguro che nella vostra classe e nella vostra scuola siate in tanti a essere generosi, attenti, accoglienti, coraggiosi e pronti ad aiutarvi reciprocamente, nel gioco e nello studio“.

E’ il messaggio, eloquente e diretto, con cui il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha concluso la lettera di risposta alla missiva, ricca di interrogativi e domande sulla situazione attuale in Terra Santa, che gli alunni della 5^ B del plesso Collodi di Osnago gli avevano fatto recapitare alcuni mesi fa approfittando della visita a Gerusalemme del parroco don Alessandro Fusetti.

L’iniziativa, ideata e coordinata dal maestro Gianpaolo Ripamonti, nasce dal desiderio di avvicinare i bambini alle grandi questioni del nostro tempo, educandoli alla pace, alla solidarietà e alla cittadinanza responsabile. Attraverso un intenso percorso di riflessione, gli alunni hanno elaborato una missiva sincera e toccante, volta a raccogliere le riflessioni di una delle figure più autorevoli presenti oggi nella Terra Santa.

Ringraziando per i ragazzi e le ragazze per le parole di stima e incoraggiamento ricevute, il cardinale ha messo a nudo la tristezza provata di fronte alla tante gente che soffre per quello che anche queste guerra provoca, ammettendo di non sapere quanto durerà il conflitto perchè “nessuno lo sa”, chiudendo la lettera di risposta con l’augurio agli studenti a essere ogni giorno, nel loro piccolo, costruttori di pace contribuendo così a “fare la pace” che tutti desiderano portando un sollievo reale ai luoghi messi durante alla prova dall’ingiustizia e devastati dalla violenza.

Una risposta intensa e concreta che arriva a pochi mesi dalla telefonata a sorpresa giunta a scuola niente meno che dal Quirinale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva infatti voluto telefonare a scuola per ringraziare il maestro Ripamonti per la lettera inviategli insieme agli alunni della 5 A in un analogo percorso educativo svolto con entrambe le classi quinte.

Due riconoscimenti provenienti dalle più alte istituzioni civili e religiose che testimoniano quindi la qualità di un progetto didattico fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla valorizzazione del pensiero dei bambini. Un percorso che dimostra come la scuola possa ancora essere un luogo capace di formare cittadini consapevoli, sensibili ai problemi del mondo e pronti a interrogarsi sul proprio ruolo nella società.

Il Dirigente Scolastico, Calogero Fucà, e il Sindaco di Osnago, Felice Rocca, hanno espresso il loro vivo compiacimento per l’iniziativa e per il prestigioso ulteriore riconoscimento ottenuto dagli alunni alcuni giorni fa.

“Per la comunità scolastica osnaghese questa lettera proveniente da Gerusalemme non rappresenta soltanto una risposta – spiega il maestro Ripamonti -. È la dimostrazione concreta che le parole dei bambini, quando vengono ascoltate, possono raggiungere luoghi lontani e toccare il cuore delle persone. È la prova che la scuola, quando educa alla riflessione e alla responsabilità, riesce ancora a costruire ponti di dialogo capaci di unire Osnago e Gerusalemme, una classe di scuola primaria e uno dei più autorevoli protagonisti della vita religiosa internazionale. E forse il risultato più bello è proprio questo: aver insegnato ai bambini che la pace non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana che comincia dai gesti più semplici. Una lezione che da Gerusalemme è arrivata fino ai banchi della Collodi e che resterà nel cuore dei ragazzi molto più a lungo di qualsiasi libro di testo”.