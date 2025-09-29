Dal 3 al 5 ottobre torna “La mela di AISM”, un progetto a sostegno della sclerosi multipla

In oltre 5 mila piazze italiane, comprese quelle della provincia di Lecco, la campagna di solidarietà per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla

Oltre 14mila volontari distribuiranno 3 milioni di mele in cambio di una donazione minima di 10 euro

ROMA – Torna anche quest’anno l’appuntamento con “La mela di AISM”, la campagna di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’iniziativa, che si svolgerà in occasione della Giornata del dono venerdì 3 ottobre e proseguirà sabato 4 e domenica 5, è organizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e sarà ospitata anche in diverse piazze della provincia di Lecco (scopri tutte le piazze coinvolte a questo link www.aism.it/mela)

Saranno oltre 14mila i volontari impegnati in più di 5mila piazze italiane per distribuire 3 milioni di mele – verdi, gialle, rosse – nella varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared. I frutti saranno confezionati in una borsina rossa da 1,8 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro. Il ricavato sosterrà la ricerca scientifica e i servizi territoriali dedicati alle 144mila persone che in Italia convivono con la sclerosi multipla, malattia cronica, progressiva e ancora senza cura definitiva.

É possibile prenotare la propria borsina di mele contattando le Sezioni provinciali Aism, elencate sul sito www.aism.it/mela

Oltre all’acquisto delle mele, chi lo desidera potrà contribuire inviando un sms o effettuando una chiamata da rete fissa al numero solidale 45512, donando 2, 5 o 10 euro. I fondi saranno destinati al NeuroBrite-Fism Research Center di Genova, centro di eccellenza per la neuroriabilitazione dove pazienti e ricercatori collaborano allo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche. Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny, di 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con sms da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali.

La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Colpisce soprattutto le donne (due volte più degli uomini) e nel 50% dei casi viene diagnosticata sotto i 40 anni. Ogni anno in Italia si registrano circa 3.650 nuove diagnosi, una ogni tre ore e anche i bambini e adolescenti ne sono colpiti: il 10% dei casi riguarda under 18. Il costo sociale complessivo supera i 6 miliardi di euro l’anno. Tra le patologie correlate, anche i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD), che presentano bisogni e percorsi assistenziali simili: in Italia si stimano tra 1.500 e 2.000 casi.

Da oltre dieci anni lo chef Alessandro Borghese presta il suo volto alla campagna “La mela di Aism”: “Solo la ricerca scientifica può aiutarci a trovare una cura risolutiva. Per questo è importante partecipare a La Mela di AISM: cucinare è un atto d’amore, proprio come la solidarietà”. Al suo fianco, anche l’attrice e scrittrice Antonella Ferrari, il ballerino Ivan Cottini e molti altri sostenitori si uniranno alla causa, rendendo ancora più speciale questa edizione.

Accanto ad AISM ci sarà anche Fondazione Mediolanum, che dal 2017 sostiene progetti dedicati ai minori con sclerosi multipla e alle loro famiglie. In alcune piazze selezionate, le donazioni raccolte andranno al progetto “Sono molto altro” e la Fondazione raddoppierà i primi 50mila euro raccolti con lo scopo di aiutare sempre di più i ragazzi.

All’iniziativa aderiscono inoltre Assaeroporti e Aeroporti 2030 con numerosi scali italiani, tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia, Firenze, Palermo e Torino, che ospiteranno punti informativi e di raccolta fondi.