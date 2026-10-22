Dalla Palestina ai sogni, fino alla mindfulness: tre appuntamenti a Spazio Aperto a Osnago

Attualità, arte e cura di sé al centro delle proposte a Spazio Aperto a Osnago

A novembre parte il corso di “Mindful Self-Compassion” condotto da Adele Negri

OSNAGO – Dalla situazione in Palestina a un percorso dedicato all’accettazione di sé stessi passando per arte, sogni e fantasia. Sono tre le iniziative in programma nei prossimi giorni a Spazio Aperto, in via Roma 6, che propongono occasioni di riflessione, condivisione e scoperta.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre alle 20.45, quando Punto Rosso – Rete delle Alternative organizzerà un incontro con Farid Adly, dell’associazione Anbamed Aps per la multiculturalità. Giornalista e autore, Adly ha collaborato con testate come il Corriere della Sera, l’Unità, il manifesto e Radio Popolare, oltre ad aver scritto saggi, racconti e poesie. Nel corso della serata si parlerà della situazione attuale della Palestina e verrà presentata l’iniziativa “Ore felici”, rivolta ai bambini di Gaza e organizzata in collaborazione con l’associazione palestinese Al-Najdah.

Il giorno successivo, sabato 24 ottobre alle 18, i locali di Spazio Aperto ospiteranno l’inaugurazione della mostra d’arte “Tra sogni e fantasia – Indicazioni astrali per i sogni”, con le parole di Santo Oteri e le opere di Gigliola Casiraghi. L’esposizione accompagnerà il pubblico in un percorso artistico legato all’immaginazione e al mondo onirico. La mostra sarà visitabile domenica 25 ottobre dalle 10 alle 12, venerdì 30 ottobre dalle 18 alle 20, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Infine, dal 2 novembre prenderà il via il percorso esperienziale “Mindful Self-Compassion”, condotto da Adele Negri, insegnante di mindfulness certificata, naturopata e counselor. L’iniziativa propone di sviluppare una relazione più consapevole e gentile con sé stessi attraverso pratiche di mindfulness, esercizi di autocompassione e momenti di condivisione. Il percorso è aperto sia a chi si avvicina per la prima volta alla meditazione sia a chi ha già esperienza.

Gli incontri si svolgeranno dalle 20.15 alle 21.30 nelle giornate del 2, 16 e 30 novembre e del 9, 16 e 21 dicembre. Il costo complessivo dei sei appuntamenti è di 120 euro. Ai partecipanti viene richiesto di portare un tappetino e una coperta calda. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Adele Negri su WhatsApp al numero 349 006 4894.