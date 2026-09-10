“Dalle stelle alle galassie”: a Merate corso avanzato di astronomia con l’osservatorio di Brera

Cinque le lezioni previste per il corso di astronomia avanzato promosso dall’osservatorio di Brera

Il corso, rivolto a un pubblico appassionato della materia, prenderà il via il 24 settembre in sala civica a Merate

MERATE – “Dalle stelle alle galassie”: è il titolo del nuovo corso promosso dall’Inaf Osservatorio Astronomico di Brera con l’obiettivo di presentati alcuni progetti di eccellenza dell’astronomia italiana che vedono coinvolti studiosi e ricercatori della struttura meratese. Rivolto a un pubblico appassionato della materia, con una formazione amatoriale di astronomia e pensato come continuum del corso base organizzato lo scorso anno, il ciclo di incontri si strutturerà in cinque lezioni di astronomia, che si terranno in sala civica dal 24 settembre al 9 novembre dalle 20.30 alle 22.30.

La prima serata è in agenda il 24 settembre e vedrà protagonista Lara Nava a cui spetterà il compito di parlare di fotoni ad altissima energia. L’8 ottobre spazio a Bianca Salmaso con un viaggio nel laboratorio “BEaTriX – Il cielo in una stanza” mentre il 22 ottobre Luigi Guzzo esplorerà dell’Universo oscuro con il satellite Euclid. Il 5 novembre Monica Rainer affronterà il tema della ricerca degli esopianeti, ovvero dei pianeti che non appartengono al sistema solare mentre il 19 novembre Maria Cristina Baglio chiuderà il corso con un focus sugli orologi cosmici. Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Il corso è su prenotazione tramite piattaforma clappit e ha un costo di 50 euro.

Maggiori informazioni relative alle lezioni, ai docenti e alle modalità di pagamento e prenotazione al link: https://poefactory.brera.inaf.it/corsi/dalle-stelle-alle-galassie-2026-corso-avanzato-a-merate/