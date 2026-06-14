Dall’IMA di Lecco a Las Palmas: studenti a fianco dei giovani migranti per costruire ponti di inclusione

Quindici ragazzi protagonisti di un’esperienza di cittadinanza attiva alle Canarie

Una settimana per sperimentare sul campo i valori dell’inclusione, della solidarietà e della cittadinanza europea

LECCO – Un’esperienza di crescita personale, incontro e cittadinanza attiva che ha portato quindici studenti dell’IMA di Lecco a confrontarsi con realtà spesso raccontate solo attraverso numeri e cronache. La scorsa settimana i ragazzi hanno partecipato a “Costruire ponti: esperienze di cittadinanza attiva e orientamento in contesto europeo”, progetto realizzato nell’ambito del piano FUTURA – La scuola per l’Italia di domani, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU.

Destinazione del percorso è stata Las Palmas, nelle Isole Canarie, dove gli studenti hanno collaborato con la Fondazione Main, realtà educativa fondata dalle Suore Salesiane e impegnata nell’accompagnamento di bambini e giovani in situazioni di fragilità sociale, tra cui numerosi migranti provenienti da diversi Paesi africani.

Nel corso della settimana gli studenti lecchesi hanno preso parte ad attività ricreative, laboratori e momenti di condivisione con bambini e ragazzi del territorio, sperimentando concretamente i valori dell’inclusione, della solidarietà e dell’accoglienza.

Particolarmente significativo è stato l’incontro con giovani provenienti da Senegal, Mali, Guinea, Ghana e Marocco. Attraverso il gioco, il dialogo e le attività quotidiane, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere storie, esperienze e percorsi di vita differenti dai propri, superando stereotipi e pregiudizi.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’esperienza è stato il confronto linguistico e culturale. Molti dei giovani migranti comunicavano in francese o nelle proprie lingue d’origine, mentre gli studenti italiani si sono confrontati con lo spagnolo e con la necessità di trovare nuovi modi per comprendersi.

“Con i ragazzi migranti ho capito che, anche quando non si parla la stessa lingua, è possibile comunicare e creare un rapporto. Spesso cercavamo di usare lo spagnolo, ma alla fine bastavano la voglia di capire e di farsi capire”, racconta Benedetta Invernizzi.

Un’esperienza che ha contribuito a cambiare prospettive e punti di vista. “Prima di partire immaginavo di incontrare persone molto diverse da me. In realtà ho scoperto che avevano i miei stessi sogni, le mie stesse passioni e le stesse preoccupazioni. È stato impossibile non sentirsi vicini a loro”, spiega Sofia Corti.

Le testimonianze raccolte al termine del progetto evidenziano come il percorso abbia favorito una maggiore consapevolezza delle fragilità sociali e una nuova capacità di guardare alla realtà con empatia e apertura verso l’altro.

Ad accompagnare il gruppo sono state le docenti Laura Arrigoni e Maridele Sandionigi, che sottolineano il valore educativo dell’iniziativa. “Abbiamo visto i ragazzi crescere giorno dopo giorno, mettersi in gioco, imparare a collaborare, ad ascoltare e a guardare la realtà da prospettive diverse. È stata un’esperienza intensa che ha lasciato un segno profondo in tutti noi”.

Più che una semplice esperienza all’estero, il progetto si è trasformato in un percorso di educazione alla cittadinanza europea, all’inclusione e alla responsabilità sociale. Un’occasione per comprendere che spesso i confini più difficili da superare non sono quelli geografici, ma quelli culturali e personali.

Da Las Palmas i quindici studenti dell’IMA tornano così con una consapevolezza nuova: costruire ponti tra persone e culture diverse è possibile, a partire dall’incontro e dall’ascolto reciproco.