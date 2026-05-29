Deborah Borrelli nuova presidente di Ballabio Futura: rinnovato il direttivo dell’associazione

Nel corso del primo anno l’associazione ha organizzato diversi appuntamenti legati in particolare alla conoscenza della storia e delle tradizioni del paese, come “Storie della Storia di Ballabio, l’arte e la tradizione casearia”, dedicato alla lunga tradizione contadina e alla produzione dei formaggi nata a Ballabio, e “Geologia di Ballabio”, incontro dedicato alla storia delle montagne del territorio.

Accanto agli appuntamenti culturali, Ballabio Futura ha promosso anche iniziative di attualità, tra cui un incontro sulle Comunità Energetiche e Rinnovabili, un appuntamento con Emergency e un incontro informativo sul voto referendario svoltosi lo scorso marzo.

“Nel primo anno dalla nascita abbiamo proposto iniziative per fare conoscere il passato e il presente ai cittadini ballabiesi”, spiegano dall’associazione.

Nel frattempo si rinnova anche il coordinamento, votato nell’ultima assemblea. Il nuovo direttivo sarà composto da Deborah Borrelli nel ruolo di presidente, Cristina Risposi come vicepresidente e Serena Angela Corti come tesoriera. L’associazione ha inoltre ringraziato Enrico Mauri “per l’importante contributo dato in questo anno”.

Riparte anche il tesseramento dell’associazione, che oggi conta 19 soci, con l’obiettivo di coinvolgere nuove persone nell’organizzazione di momenti di incontro e confronto dedicati alla comunità.

Nel comunicare le prossime attività, Ballabio Futura sottolinea inoltre come, “malgrado l’amministrazione comunale abbia negato il riconoscimento dell’associazione”, il gruppo continuerà a promuovere iniziative culturali e di attualità rivolte alla cittadinanza.

Il prossimo appuntamento in programma sarà “A passo lento. Storie, cammini e pensieri”, incontro con Silvia Tenderini, ballabiese, insegnante, scrittrice e appassionata di archeologia. L’evento si terrà il 12 giugno alle 20.45 al Centro Polifunzionale Due Mani.