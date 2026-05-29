Deborah Borrelli nuova presidente di Ballabio Futura: rinnovato il direttivo dell’associazione

Di
-
Tempo di lettura: 3 minuti
ballabio futura maggio 2026

Nel primo anno di attività il gruppo ha promosso incontri culturali, iniziative dedicate alla storia del paese e appuntamenti di approfondimento su temi di attualità

Deborah Borrelli eletta presidente del nuovo coordinamento. Già in programma il prossimo incontro con Silvia Tenderini il 12 giugno al Centro Due Mani

BALLABIO – Un anno di attività tra iniziative culturali, incontri pubblici e momenti di approfondimento dedicati al territorio. L’Associazione Ballabio Futura rinnova il proprio coordinamento e traccia un primo bilancio delle attività promosse dalla nascita del gruppo.

ballabio futura maggio 2026

Nel corso del primo anno l’associazione ha organizzato diversi appuntamenti legati in particolare alla conoscenza della storia e delle tradizioni del paese, come “Storie della Storia di Ballabio, l’arte e la tradizione casearia”, dedicato alla lunga tradizione contadina e alla produzione dei formaggi nata a Ballabio, e “Geologia di Ballabio”, incontro dedicato alla storia delle montagne del territorio.

ballabio futura maggio 2026

Accanto agli appuntamenti culturali, Ballabio Futura ha promosso anche iniziative di attualità, tra cui un incontro sulle Comunità Energetiche e Rinnovabili, un appuntamento con Emergency e un incontro informativo sul voto referendario svoltosi lo scorso marzo.

“Nel primo anno dalla nascita abbiamo proposto iniziative per fare conoscere il passato e il presente ai cittadini ballabiesi”, spiegano dall’associazione.

ballabio futura maggio 2026

Nel frattempo si rinnova anche il coordinamento, votato nell’ultima assemblea. Il nuovo direttivo sarà composto da Deborah Borrelli nel ruolo di presidente, Cristina Risposi come vicepresidente e Serena Angela Corti come tesoriera. L’associazione ha inoltre ringraziato Enrico Mauri “per l’importante contributo dato in questo anno”.

Riparte anche il tesseramento dell’associazione, che oggi conta 19 soci, con l’obiettivo di coinvolgere nuove persone nell’organizzazione di momenti di incontro e confronto dedicati alla comunità.

ballabio futura maggio 2026

Nel comunicare le prossime attività, Ballabio Futura sottolinea inoltre come, “malgrado l’amministrazione comunale abbia negato il riconoscimento dell’associazione”, il gruppo continuerà a promuovere iniziative culturali e di attualità rivolte alla cittadinanza.

Il prossimo appuntamento in programma sarà “A passo lento. Storie, cammini e pensieri”, incontro con Silvia Tenderini, ballabiese, insegnante, scrittrice e appassionata di archeologia. L’evento si terrà il 12 giugno alle 20.45 al Centro Polifunzionale Due Mani.

ballabio futura maggio 2026

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA