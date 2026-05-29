Deborah Borrelli nuova presidente di Ballabio Futura: rinnovato il direttivo dell’associazione

Nel primo anno di attività il gruppo ha promosso incontri culturali, iniziative dedicate alla storia del paese e appuntamenti di approfondimento su temi di attualità
Deborah Borrelli eletta presidente del nuovo coordinamento. Già in programma il prossimo incontro con Silvia Tenderini il 12 giugno al Centro Due Mani
BALLABIO – Un anno di attività tra iniziative culturali, incontri pubblici e momenti di approfondimento dedicati al territorio. L’Associazione Ballabio Futura rinnova il proprio coordinamento e traccia un primo bilancio delle attività promosse dalla nascita del gruppo.
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