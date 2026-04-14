“Defend Oneself”, a Oggiono la quarta edizione dedicata alla prevenzione della violenza

Presentata l’iniziativa promossa da Associazione Nazionale Carabinieri : focus su prevenzione, tutela delle vittime e difesa personale

Appuntamento giovedì 16 aprile alle 18 nella sala consiliare del Comune di Oggiono

OGGIONO – Sensibilizzare, informare e fornire strumenti concreti per prevenire la violenza di genere. Con questi obiettivi torna “Defend oneself”, l’evento socio-culturale promosso dalla Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Oggiono, giunto alla sua quarta edizione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 16 aprile alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Oggiono, con il coinvolgimento del gruppo di volontariato ANC e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

La serata si propone come un momento di approfondimento su un tema di grande attualità, affrontando non solo le diverse forme di violenza e discriminazione, ma anche gli strumenti utili per riconoscerle e contrastarle, promuovendo una cultura della prevenzione e della consapevolezza.

Ad aprire l’incontro sarà il presidente della sezione ANC di Oggiono, Gaetano Lodato, mentre la moderazione sarà affidata a Claudio Arneodo. Nel corso della serata verrà inoltre presentata una panoramica delle attività svolte dall’associazione a sostegno delle vittime – o potenziali vittime – di violenza di genere.

Tra gli interventi più attesi quello di Ezio Domenico Basso, Procuratore Capo della Repubblica di Lecco, che approfondirà gli aspetti giuridici e sociali del fenomeno, illustrando gli strumenti normativi oggi a disposizione dell’autorità giudiziaria per una tutela più efficace delle vittime.

Prevista anche la partecipazione del comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco, Nicola Melidonis, che porterà i saluti istituzionali, insieme alla sindaca di Oggiono, Chiara Narciso, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni locali a iniziative di carattere sociale.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il quarto corso gratuito di difesa personale promosso dalla sezione ANC di Oggiono. Il percorso formativo si terrà tutti i lunedì del mese di maggio, dalle 20.30 alle 22, presso la palestra “Salvo d’Acquisto”, e sarà tenuto da istruttori qualificati. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per riconoscere situazioni di rischio e affrontarle con maggiore consapevolezza.

Le iscrizioni saranno possibili tramite form online disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione oppure via email oggiono.anc@gmail.com

Con questa iniziativa, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Oggiono rinnova il proprio impegno nella promozione della sicurezza, della prevenzione e del supporto alla comunità, contribuendo alla diffusione di una cultura del rispetto.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero.