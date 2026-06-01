Dervio. Al sindaco Cassinelli i riconoscimenti “Ambasciatore Segni di Pace” e “Friend of Nepal”

La consegna è avvenuta negli uffici del Comune di Dervio alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione Life Aps e della Cattedra della Pace

Le onorificenze si inseriscono nel percorso del Premio Nazionale Segni di Pace, giunto alla sua terza edizione

DERVIO – Un doppio riconoscimento per il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione Life Aps e dalla Cattedra della Pace. Al primo cittadino sono stati conferiti il diploma onorifico di “Ambasciatore Segni di Pace” e il certificato “Friend of Nepal”, consegnato dal rappresentante dell’Ufficio del Turismo del Governo nepalese Mahesh Kunwar.

Il riconoscimento si inserisce nel percorso della terza edizione del “Premio Nazionale Segni di Pace”, ospitata a Palazzo Valentini, a Roma, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy. L’iniziativa, promossa dalla Cattedra della Pace di Assisi insieme a un comitato composto da oltre cinquanta enti, è dedicata alla valorizzazione di cittadini, associazioni e istituzioni impegnati nella promozione della pace, della nonviolenza e della diplomazia culturale.

Nel corso della manifestazione, Rossana Lanati, presidente dell’Associazione Life Aps, e Rocco Lanatà, vicepresidente dell’associazione e cancelliere della Cattedra della Pace, hanno ricevuto un attestato di benemerenza dal presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF Nicola Graziano e dal segretario generale di APAMRI Michele Grillo, come riconoscimento per l’attività svolta in ambito sociale e umanitario.

Tra i protagonisti dell’evento anche Renato Ongania, direttore della Cattedra della Pace di Assisi, che nel suo intervento ha sottolineato come “non basta evitare i conflitti, occorre costruire società prosperose e solidali”.

Tra i premiati e i componenti del comitato d’onore figuravano inoltre personalità del mondo istituzionale, culturale e dello spettacolo, tra cui l’attrice e regista Claudia Gerini, Michele Grillo, Filippo Francini, già ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica Federativa del Brasile, l’ex ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza di Haiti Eve Jean Baptiste Brown, rappresentanti del FIAT 500 Club Italia e delegazioni provenienti da diversi Paesi.

Successivamente, negli uffici del Comune di Dervio, Stefano Cassinelli ha ricevuto ufficialmente il diploma di “Ambasciatore Segni di Pace” da Rocco Lanatà e Rossana Lanati. Nella stessa occasione Mahesh Kunwar ha consegnato al sindaco il certificato “Friend of Nepal”, accompagnato dalla tradizionale cerimonia della Khata, la sciarpa buddhista simbolo di benevolenza e fratellanza.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto sulle opportunità di collaborazione tra il territorio lariano e il Nepal. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sono state infatti poste le basi per futuri scambi culturali e turistici tra Dervio e il Paese asiatico.

La visita della delegazione è poi proseguita a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, dove il gruppo è stato accolto dal senatore Roberto Mura, vicepresidente dell’Associazione Consiglieri Regione Lombardia.