Dervio. Via alla Gera: iniziati gli interventi di messa in sicurezza

Realizzata ciclopedonale con pavimentazione in cemento drenante e aggiunta l’illuminazione

Le opere sono propedeutiche alla riqualificazione del viale degli Alpini

DERVIO – Iniziati gli interventi per mettere in sicurezza via alla Gera, la strada che a Dervio collega il cimitero a via don Penati.

Le opere in corso permetteranno di realizzare una ciclopedonale pavimentata in cemento drenante, che andrà a sostituire i precedenti quadratoni di cemento che impedivano il passaggio con le carrozzine e che avevano anche provocato alcune cadute perché disassati. Sarà anche posizionata l’illuminazione nella parte più bassa della strada che ne era priva.

Si tratta di un’opera importante perché la strada, sebbene secondaria, è molto utilizzata come collegamento veloce tra la parte alta del paese e la zona a lago, ma soprattutto è molto frequentata dalle persone che si recano al cimitero.

L’intervento dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, entro fine anno. Il rifacimento e la messa in sicurezza di via alla Gera, resa accessibile anche ai portatori di disabilità, sono anche propedeutici alla realizzazione del nuovo viale degli Alpini, importante intervento di riqualificazione realizzato con fondi regionali che andrà a concludersi la prossima primavera.