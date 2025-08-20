Dervio. Gli “Amici di Rousinov” ospitano i gemelli cechi

In arrivo una delegazione formata da una quindicina di persone

Il calendario di iniziative da giovedì 21 agosto a domenica 24 agosto

DERVIO – Il gruppo di cittadini “Amici di Rousínov”, in occasione dei 20 anni di gemellaggio, ha invitato alcuni abitanti di Rousínov, il comune della Repubblica Ceca gemellato con Dervio dal 2005. Data la grande amicizia che si è sviluppata nel corso degli anni, anche al di fuori delle occasioni ufficiali, da entrambe le parti è nato il desiderio di ritrovarsi ancora, occasione che si concretizzerà nei prossimi giorni.

La delegazione di Rousínov, formata da 15 persone tra cui anche il sindaco del comune ceco, arriverà a Dervio giovedì 21 agosto nel tardo pomeriggio, accolta presso il centro La Sosta con una cena conviviale preparata dalle famiglie ospitanti. Come in tante occasioni del passato, gli abitanti di Rousínov verranno infatti ospitati nelle case di alcuni Derviesi, resisi disponibili rispondendo a un appello diffuso qualche tempo fa a tutta la popolazione.

Venerdì 22 agosto verrà proposta una gita in battello con partenza da Dervio alle 10.30 e destinazione Bellagio, da dove si rientrerà alle 17 per poi ritrovarsi ancora presso La Sosta alle 19 per la cena, seguita alle 21 da una serata in cui verranno proiettate immagini a ricordo di tante iniziative svoltesi in questi 20 anni di amicizia tra i due paesi. Si potranno rivivere le emozioni dei primi incontri, delle visite con l’ospitalità nelle famiglie, dei concerti dei cori, dei camp estivi per ragazzi, delle mostre, delle iniziative culturali, dei viaggi in occasione di eventi particolari: tante iniziative organizzate in passato dal Comune e da alcune associazioni, a cui hanno partecipato centinaia di abitanti dei due paesi.

Sabato 23 agosto in mattinata i gemelli cechi verranno accompagnati in una visita di Dervio, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Corenno e la partecipazione alla festa medievale che si tiene proprio quel giorno, con la cena alle 19 sempre presso La Sosta e il ritorno a Corenno per la conclusione della festa.

Domenica 24 agosto, dopo la partecipazione alla Santa Messa delle 8, gli ospiti di Rousínov saluteranno Dervio per far ritorno a casa.

“Questa bella iniziativa, nata spontaneamente dall’amicizia creatasi tra tanti abitanti di Dervio e Rousínov, non ha la pretesa di sostituirsi a celebrazioni ufficiali, ma vuole anzi costituire una possibilità di incontro anche per i rappresentanti delle istituzioni locali dei due Comuni, che potranno incontrarsi e conoscersi nella serata di venerdì e programmare nuove iniziative per il futuro, considerando che l’ultima iniziativa ufficiale si era tenuta 8 anni fa: in questo periodo però sono sempre stati mantenuti buoni rapporti tra singoli cittadini e famiglie dei due paesi, che hanno portato a nuovi scambi di visite e ad altre iniziative. L’amicizia tra gli abitanti dei due paesi è infatti ormai consolidata, e verrà quindi ulteriormente suggellata nei prossimi giorni”.