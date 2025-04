Dervio. Il Comune investe sull’acquapark: “Rilanciamo il turismo sul lago”

Investimento per rilanciare il turismo sul lago

Sindaco Cassinelli: “Chi agisce può commettere errori, chi non agisce, però, sbaglia di sicuro”

DERVIO – Il Comune di Dervio ha deciso, attraverso il voto del Consiglio comunale, di acquisire l’Acqua Park e di avviare un progetto per lo sviluppo del turismo sul lago.

Il Sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, commenta: “Ancora una volta dobbiamo constatare il rifiuto da parte della minoranza. Un no che abbiamo sentito su ogni progetto realizzato per il paese, dalla nuova piazza del municipio alla pista di atletica, passando per il peduncolo, la sistemazione della piazza delle poste, l’introduzione dei parcheggi a pagamento, la sala civica Sankara, il viale degli alpini, il rilancio di Corenno e le opere di protezione sul Varrone”.

“Per quanto riguarda l’acquapark, sono state messe in campo tutte le energie per boicottare il progetto, spesso a vantaggio di pochi, al punto da chiedere alla ATS di applicare una norma sulla balneabilità in località Foppa, norma che non ha alcuna applicazione in altre parti d’Italia – continua il Sindaco – L’obiettivo sembra essere più quello di demolire che di costruire. A causa di queste azioni, un progetto che era partito con grande successo, registrando 19 mila biglietti nel primo anno, si è trovato in difficoltà, arrivando a rischiare una causa legale”.

Il Sindaco spiega la decisione del Comune: “Per evitare che un progetto con un grande potenziale per il nostro paese venga bloccato, abbiamo scelto di evitare la causa legale con i privati, optando per una transazione che ci permette di acquisire il bene e ridare nuova vita all’iniziativa. Siamo consapevoli che ci saranno ulteriori attacchi e tentativi di ostacolare il nostro percorso, ma proseguiamo con la ferma convinzione che un Comune debba investire, essere audace ed esplorare nuove strade per affermarsi anche nel mercato turistico”.

“Abbiamo già dimostrato il nostro impegno con Corenno, affrontando una forte opposizione che ha cercato in ogni modo di ostacolare il rilancio di questo splendido borgo, e i risultati finora ci stanno dando ragione – sottolinea Cassinelli – Ora speriamo di replicare lo stesso successo con l’acquapark. L’investimento per l’acquisto, diluito su 18 anni, comporta una spesa di circa 25 mila euro all’anno, ma a fronte di un significativo potenziamento dell’offerta turistica per il paese e di opportunità ludiche per i nostri giovani, con ricadute positive sulle attività commerciali locali e sulle entrate comunali da parcheggi e incassi”.

Cassinelli spiega la filosofia alla base dell’iniziativa turistica: “Chi non ha progetti e non ha il coraggio di agire non cresce. Lo abbiamo visto negli anni passati, quando lo sviluppo di Dervio è stato bloccato mentre i paesi vicini investivano e prosperavano. Non è detto che ogni iniziativa sia un successo, ma sicuramente chi non prova a fare ha già fallito”.

“Rimane sempre la domanda per l’opposizione: perché non c’è mai stata autocritica su progetti come la centrale nel Varrone, l’illuminazione della Foppa o il bike sharing, che è costato oltre 60 mila euro e ha generato incassi inferiori ai mille euro, finendo poi rottamato? Chi agisce può commettere errori, chi non agisce, però, sbaglia di sicuro” conclude il Sindaco di Dervio.