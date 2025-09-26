Dervio ricorda “Colino” con una serata di beneficenza

Ricordato al Parco Boldona il 25° anniversario della scomparsa di Nicola Callone, Vergo e Andrea

Il ricavato andrà alla Fondazione Maria Letizia Verga e alla Fondazione Luce e Vita

DERVIO – Una serata per ricordare chi non c’è più e per offrire sostegno concreto a chi oggi affronta sfide difficili. È questo lo spirito della grande festa di beneficenza in programma sabato 27 settembre al Parco Boldona di Dervio, in via alla Darsena, organizzata in memoria di Nicola “Colino” Callone, nel 25° anniversario della sua scomparsa, insieme a Vergo e Andrea.

L’evento, aperto a tutta la comunità, prenderà il via alle 18.00 con lo Spritz Party, per entrare poi nel vivo alle 20.00 con la cena a base di taragna e luganega, piatti della tradizione valtellinese.

La musica sarà protagonista con il DJ set di Ritmo FFF, accompagnato da servizio bar per tutta la serata, mentre i più piccoli potranno divertirsi con giochi e attività dedicate. Un’atmosfera di festa e condivisione che unisce memoria e solidarietà.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto a due realtà impegnate nel campo della ricerca e del sostegno alle famiglie: la Fondazione Maria Letizia Verga, che da anni lavora per la cura della leucemia infantile, e la Fondazione Luce e Vita, attiva nell’assistenza e nel supporto sociale.

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento agli sponsor e ai numerosi volontari che hanno reso possibile l’iniziativa. “È un’occasione per stare insieme, fare comunità, ricordare chi abbiamo amato e dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno”, sottolineano.

Il Parco Boldona si prepara così a diventare non solo luogo di incontro e divertimento, ma anche simbolo di solidarietà e memoria condivisa.