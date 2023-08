Dervio. Successo per il bus navetta, prolungato fino al 3 settembre

Turisti e residenti apprezzano il servizio del Comune, fruibile per un’altra settimana

Il sindaco Cassinelli: “Dal prossimo anno cercheremo di non attivarlo solo ad agosto”

DERVIO – Visto il successo riscosso tra turisti e cittadini derviesi, il servizio bus navetta voluto dal Comune di Dervio continuerà a fare spola tra il paese sul lago e la località di Corenno Plinio per un’altra settimana, precisamente fino a domenica 3 settembre inclusa. La decisione di estendere il servizio è arrivata direttamente dall’Amministrazione comunale, dopo l’entusiasmo mostrato dai fruitori.

“Tante le richieste, sopraggiunte da turisti e residenti, che hanno chiesto di prolungarlo oltre le date fissate, trovando il bus navetta molto comodo, soprattutto per chi deve recarsi a Corenno dove il problema parcheggi è fortemente sentito – commenta il sindaco Stefano Cassinelli -. Ringrazio innanzitutto i volontari che si sono resi disponibili e che stanno dando man forte per rendere possibile il servizio”.

Servizio gratuito che era cominciato l’11 agosto e avrebbe dovuto cessare ieri, domenica. Poi è arrivata la decisione di posticiparne il termine, lasciando la possibilità di spostarsi col bus navetta per un’altra settimana ancora.

“L’anno prossimo – continua il primo cittadino – cercheremo di rendere accessibile il bus navetta non solo nel mese di agosto, ma di allungare il periodo in cui sarà in funzione“.

Di seguito gli orari del bus navetta, che fino al 3 settembre resteranno identici a quelli già in vigore le scorse settimane.