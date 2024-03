Dervio. Tre giorni di ‘Bimbilandia’: evento divertente e solidale

Giochi e attività educative per piccoli e famiglie dal 25 al 27 aprile

I proventi per accedere al campo sportivo donati ad Auser Dervio

DERVIO – Per tre giorni Dervio diventerà il parco divertimenti del territorio con il Festival ‘Bimbilandia’ che trasformerà l’area del campo sportivo in una enorme spazio pieno di gonfiabili, giochi, laboratori creativi, area baby.

Un evento unico e sensazionale per le famiglie per una tre giorni mai vista sul lago. Oltre al divertimento ci sarà anche una finalità sociale importante in questa iniziativa: infatti i proventi della manifestazione, escluse le spese sostenute, saranno devoluti a favore di Auser Dervio in considerazione dell’importante ruolo sociale dell’associazione.

Le tre giornate sono tutte incentrate sui bambini e sulle famiglie con ogni tipo di gioco ed attività educativa. L’ingresso all’area è di 10 euro, ma acquistandolo in prevendita sulla pagina Facebook del Comune l’ingresso è ridotto a 5 euro e nel biglietto sono comprese tutte le attività organizzata a “Bimbilandia”.

L’attrazione sarà aperta dal 25 al 27 aprile dalle ore 10 alle ore 21 e all’interno saranno presenti anche truck food. Per informazioni è possibile contattare 3515953658.