Le risorse stanziate per il 2026 serviranno a sostenere l’acquisto, il noleggio o il leasing di strumenti tecnologici

Il contributo potrà coprire fino al 70% della spesa ammissibile

LECCO – Oltre 2 milioni di euro per sostenere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità e di chi convive con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni e 30mila euro per il 2026 destinati all’acquisto, al noleggio o al leasing di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati.

La misura rinnova gli interventi regionali a favore di minori, adulti e anziani, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e favorire la partecipazione alla dimensione sociale, scolastica e lavorativa. I contributi potranno coprire fino al 70% della spesa ammissibile, per un importo massimo di 16mila euro.

“È un investimento importante che mette al centro le persone e i loro bisogni concreti – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia –. La tecnologia può rappresentare un supporto fondamentale per migliorare l’autonomia, facilitare l’apprendimento e superare tante difficoltà della vita quotidiana. Con queste risorse vogliamo sostenere concretamente le persone con disabilità, chi convive con un DSA e le loro famiglie”.

Quali strumenti si possono finanziare

Tra gli interventi ammissibili rientrano diverse tipologie di ausili e tecnologie. Il contributo potrà essere richiesto, secondo i requisiti previsti, per soluzioni domotiche finalizzate a rendere la casa più accessibile e sicura, adattamenti dei veicoli, computer, tablet, software specifici e altri strumenti tecnologicamente avanzati.

Per accedere alla misura è necessario essere residenti in Lombardia, avere un ISEE non superiore a 30mila euro e possedere le certificazioni e i requisiti indicati dal bando. Il provvedimento è rivolto alle persone con disabilità e a quelle con DSA entro il 67° anno di età.

Le domande saranno gestite dalle ATS

Le risorse saranno ripartite tra le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) in base alla popolazione residente. Saranno proprio le ATS a occuparsi della gestione delle richieste e dell’erogazione dei contributi.

Le modalità operative e i tempi per presentare domanda saranno definiti attraverso un successivo avviso regionale: per conoscere le procedure e verificare i requisiti sarà quindi necessario attendere la pubblicazione del bando.

“Anche per il territorio lecchese questa misura rappresenta un’opportunità importante – conclude Piazza –. Sostenere l’acquisto di ausili tecnologici significa investire concretamente nelle persone, nelle loro capacità e nel loro futuro. Una Lombardia inclusiva è una Lombardia che non lascia indietro nessuno e che lavora ogni giorno per garantire pari opportunità e una migliore qualità della vita”.