Disabilità e lavoro, al via la sesta “Azione di rete” della Provincia di Lecco per un’inclusione sempre più concreta

Partita la nuova edizione del percorso che coinvolge aziende e persone iscritte al Collocamento mirato in un’esperienza formativa condivisa

Tra le novità, la formazione congiunta tra Disability manager aziendali e persone coinvolte nel Collocamento mirato

LECCO – È partita lunedì 6 luglio la sesta edizione dell’Azione di rete per il lavoro in ambito disabilità promossa dalla Provincia di Lecco, un percorso che punta a rafforzare l’inclusione lavorativa attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni e persone con disabilità.

Il primo incontro è stato dedicato alle aziende che avevano già partecipato alla precedente edizione e accompagna i referenti aziendali nell’acquisizione della terza competenza prevista dal Quadro regionale degli standard professionali (Qrsp) per la figura del Disability manager, contribuendo a sviluppare competenze utili a costruire ambienti di lavoro sempre più inclusivi.

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda il format della formazione. Per la prima volta, infatti, Disability manager aziendali e persone coinvolte attraverso il servizio di Collocamento mirato condividono lo stesso percorso formativo, non per svolgere colloqui di lavoro o attività di selezione, ma per confrontarsi, ascoltarsi e comprendere meglio le reciproche esigenze.

L’obiettivo è creare uno spazio di dialogo capace di favorire una conoscenza autentica tra aziende e lavoratori. Da un lato le imprese hanno l’opportunità di approfondire bisogni, aspettative e difficoltà delle persone con disabilità, sviluppando strumenti e sensibilità per costruire percorsi di inserimento efficaci e superare stereotipi ancora presenti. Dall’altro, i partecipanti possono conoscere più da vicino le dinamiche organizzative delle aziende, valorizzare le proprie competenze e acquisire maggiore consapevolezza delle richieste del mondo del lavoro.

La Provincia di Lecco punta così a trasformare la formazione in un’occasione di crescita reciproca, nella convinzione che il dialogo diretto rappresenti uno strumento fondamentale per costruire fiducia, creare opportunità e passare da un’inclusione dichiarata a un’inclusione realmente vissuta nei luoghi di lavoro.