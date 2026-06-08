Dolzago consegna la Costituzione ai neo-diciottenni: una serata dedicata alla cittadinanza attiva

L’iniziativa si è svolta nell’anno dell’80° anniversario della Repubblica Italiana

Al centro della serata i valori della partecipazione, del volontariato e dell’impegno civico

DOLZAGO – Una serata dedicata ai giovani, alla cittadinanza attiva e ai valori fondanti della Repubblica. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Dolzago ha promosso la tradizionale consegna della Costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi che nel corso del 2026 hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età.

L’iniziativa ha assunto un significato ancora più particolare in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, celebrato insieme alle associazioni del territorio che hanno preso parte all’evento, contribuendo a sottolineare l’importanza della partecipazione civica e del senso di comunità.

Ad aprire la serata è stata la consigliera ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Margherita Elgani, che ha illustrato ai giovani alcune opportunità e proposte presenti sul territorio, con l’obiettivo di accompagnarli nelle scelte future e favorire il loro coinvolgimento nella vita della comunità.

Un momento simbolico particolarmente significativo è stato curato dalla consigliera alla Cultura e all’Istruzione, Chiara Airoldi, che ha inserito all’interno di ogni copia della Costituzione la riproduzione della storica prima pagina del Corriere della Sera che annunciava la nascita della Repubblica Italiana, come richiamo alla memoria collettiva e al valore dell’anniversario.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche i rappresentanti di diverse realtà associative attive sul territorio. Manuel Esposito ha presentato le attività della Protezione Civile e del Gruppo Alpini; Vera Tornaghi ha illustrato l’impegno dell’associazione ViviDolzago; Luigia Maggioni ha portato la testimonianza dei volontari di Cavonio; mentre Giuseppe Pirovano, presidente della Polisportiva Castello Brianza, ha raccontato l’esperienza della società sportiva recentemente approdata nel centro sportivo dolzaghese.

A chiudere la cerimonia è stato il sindaco Paolo Lanfranchi, che ha rivolto ai neo-diciottenni un invito a partecipare attivamente alla vita pubblica e democratica del Paese, ricordando l’importanza del voto e dell’impegno diretto nelle istituzioni e nella comunità locale.

La serata si è conclusa con un momento conviviale e un aperitivo offerto a tutti i partecipanti, occasione ulteriore di incontro e confronto tra giovani, amministratori e associazioni.