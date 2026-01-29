Dolzago, un “Muro della Memoria” per non dimenticare

L’iniziativa è aperta fino a domenica 1 febbraio presso la biblioteca civica

Il Gruppo Cultura invita la cittadinanza a condividere pensieri e riflessioni

DOLZAGO – In occasione della Giornata della Memoria, il Gruppo Cultura di Dolzago ha promosso l’iniziativa “Muro della Memoria”, scegliendo di coinvolgere direttamente la cittadinanza in un momento di riflessione condivisa.

Come spiegano gli organizzatori, l’iniziativa nasce dalla volontà di interrogarsi sul presente alla luce della storia. “Con quanto sta avvenendo a livello globale – affermano dal Gruppo Cultura – riteniamo doveroso fermarci e riflettere su ciò che la storia contemporanea ci sta ponendo davanti“.

Per questo motivo, all’interno della Biblioteca civica “Ennio Morricone” è stato allestito un pannello pubblico sul quale chiunque potrà lasciare un proprio contributo. I cittadini, grandi e piccoli, sono invitati ad applicare un post-it con un pensiero personale, una citazione, oppure fotografie e disegni che esprimano una riflessione legata al significato della Giornata della Memoria.

“Chiediamo a ciascuno un contributo – proseguono – perché partecipazione e condivisione sono alla base della cultura e della consapevolezza”. Il “Muro della Memoria” resterà a disposizione del pubblico da martedì 27 gennaio fino a domenica 1 febbraio.

Al termine del periodo di partecipazione, il Gruppo Cultura si occuperà di raccogliere e valorizzare i materiali emersi. “Ringraziamo fin d’ora tutte le persone che vorranno partecipare”, concludono gli organizzatori.