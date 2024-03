Domani ripartono i battelli, non senza polemiche

La riduzione delle corse festive fra Lecco e Bellagio ha fatto sollevare le istituzioni

Domani, lunedì 25 marzo, Navigazione si esprimerà in una conferenza stampa

LECCO – Con l’arrivo della primavera i battelli stanno per tornare a circolare sul ramo lecchese del lago, fra Lecco e Bellagio e viceversa. Navigazione Lago di Como ha diffuso i nuovi orari in vigore da domani, lunedì 25 marzo, fino a domenica 26 maggio. Una ripartenza che, ancora prima di cominciare, ha portato non poco dibattimento tra le istituzioni soprattutto per quanto riguarda le corse festive che, nella trattata suddetta, sono state dimezzate da sei a tre.

La decisione presa da Navigazione, che ha scaturito la reazione, nell’ordine, del consigliere regionale Giacomo Zamperini, dei sindaci dei Comuni rivieraschi (in particolare di Riccardo Fasoli e Stefano Cassinelli, rispettivamente primi cittadini di Mandello e Dervio) e anche del consigliere comunale di Bellano Luca Liberi, tutti contrari al provvedimento preso dal gestore.

Zamperini ha persino annunciato una mozione in consiglio regionale per chiedere la regionalizzazione del servizio: “Serve un servizio di prossimità che sappia supportare la provincia nella sua vocazione turistica e nell’intermobilità, anche in vista delle Olimpiadi 2026, con uno sguardo a un futuro eco-sostenibile”.

A fargli eco Fasoli (“Settimane di proclami sul potenziamento futuro e il primo risultato è una riduzione del servizio. Mi sento preso in giro“) e Cassinelli (“Come Comune abbiamo creato le condizioni per ormeggiare due battelli, come richiesto da Navigazione, per potenziare il servizio in Alto Lago. Purtroppo i lavori non hanno mai preso piedi. Così si uccide lo sviluppo turistico“). Infine Liberi: “Riduzione corse dimostrazione che alle parole non seguono sempre i fatti”.

Non è tardata la risposta di Navigazione Lago di Como, tramite il gestore governativo Dott. Pietro Marrapodi: “L’orario diffuso è provvisorio, necessario per procedere alla manutenzione del Piroscafo storico Concordia. Già dalla prossima settimana mi auguro sia possibile ripristinare il normale servizio”.

A intervenire anche la Provincia di Lecco con la voce del consigliere Stefano Simonetti che si è espressa a favore dell’ente: “Navigazione si è impegnata a mantenere gli stessi orari e servizi del 2023, come enunciato durante l’ultimo Tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico locale dello scorso 21 febbraio, così come la volontà di incrementare i servizi per l’Alto Lago e per il ramo di Lecco”. Sempre Simonetti ha ribadito, esattamente come fatto da Navigazione, che la riduzione delle corse è provvisoria, dovuta alla manutenzione del piroscafo Concordia “dopodiché gli orari delle corse torneranno sovrapponibili a quelli del 2023” (qui l’intervento completo).

Tutto questo accadeva pochi giorni fa, il 21 marzo, anche se sul tema ci sarà modo di confrontarsi anche domani, lunedì 25 marzo, in una conferenza stampa già programmata in Provincia per meglio spiegare i lavori, gli orari e i servizi della nuova stagione al territorio e dove Navigazione ribadirà, come già fatto che “non vi è nessun taglio di corse o alcuna volontà di penalizzazione del ramo di Lecco“.

La speranza è che, al di là di quanto emergerà domani, come ha auspicato la Provincia: “Si possa tornare a lavorare tutti insieme: territorio, Istituzioni, Navigazione, Camera di Commercio, operatori del turismo e dei servizi di mobilità e trasporto, per il migliore sviluppo di un sistema di mobilità integrata sia per i turisti che per studenti e lavoratori, in tutta la provincia di Lecco e sul Lago di Como, con spirito costruttivo”.

Per consultare gli orari dei battelli andare qui.