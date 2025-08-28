Don Michele Gianola nominato consultore del Dicastero per i Vescovi

50 anni, originario di Abbadia, con incarichi in CEI, don Gianola è stato nominato da Papa Leone XIV

Il Vescovo Cantoni: “Da parte di tutta la Diocesi, l’augurio di buon cammino per questo nuovo incarico”

ABBADIA LARIANA – Papa Leone XIV ha provveduto alla nomina di nuovi membri e consultori del Dicastero per il Clero, organismo della Curia Romana che “tratta di tutto quanto si riferisce ai presbiteri e ai diaconi del clero diocesano riguardo alle loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro necessario per un suo fruttuoso esercizio. In tali questioni offre ai Vescovi l’aiuto opportuno. Il Dicastero manifesta e attua la sollecitudine della Sede Apostolica per quanto attiene alla formazione dei candidati agli Ordini sacri” (per approfondire, vedi la Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, 19.03.2022 – articoli dal 113 al 120).

Fra i nuovi consultori del Dicastero, papa Leone ha nominato don Michele Gianola, sacerdote della diocesi di Como, attualmente Sotto-Segretario della Conferenza Episcopale Italiana e Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni della stessa CEI. Originario di Abbadia Lariana, don Gianola, 50 anni, è stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Como il 16 giugno 2001. Prima degli incarichi in CEI è stato vice-rettore e insegnante del Seminario Vescovile di Como, direttore del Centro Diocesano Vocazioni e collaboratore in alcune parrocchie del comasco.

“Sono lieto che un presbitero della nostra Chiesa di Como sia stato chiamato a questo servizio – è il pensiero del Vescovo, cardinale Oscar Cantoni -. A don Michele Gianola, da parte di tutta la Diocesi, l’augurio di buon cammino per questo nuovo incarico”.