Dopo l’incendio alla Casa di Comunità di Oggiono, il punto territoriale di Valmadrera amplia gli orari

La riapertura della struttura di Oggiono è prevista indicativamente per il 5 ottobre 2026

Nei prossimi mesi, qualora l’avanzamento dei lavori lo consenta, potranno essere progressivamente riattivati alcuni servizi

OGGIONO – A seguito dell’incendio che ha reso temporaneamente impraticabile la struttura di Oggiono, Asst Lecco informa che, a partire da venerdì 24 luglio e fino ad almeno lunedì 31 agosto, il Punto Prelievi di Valmadrera sarà aperto cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, al fine di garantire la continuità del servizio ai cittadini. L’accesso al servizio rimane possibile anche senza prenotazione; tuttavia, la prenotazione è fortemente consigliata per ridurre i tempi di attesa.

È possibile prenotare online tramite il portale regionale PrenotaSalute (https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/) oppure attraverso l’App SALUTILE, scaricabile gratuitamente su smartphone.

I nuovi orari del presidio di Valmadrera saranno i seguenti:

Centro Prelievi: dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 10.00

Scelta e Revoca del Medico: dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30

Aggiornamento Casa di Comunità di Oggiono

I lavori di ripristino e riqualificazione della Casa di Comunità di Oggiono, interessata dall’incendio delle scorse settimane, dovrebbero concludersi entro il 30 settembre 2026. Compatibilmente con l’andamento degli interventi e con il completamento delle necessarie verifiche tecniche e di sicurezza, la riapertura della struttura è prevista indicativamente per il 5 ottobre 2026.

Nel corso dei prossimi mesi, qualora l’avanzamento dei lavori lo consenta, potranno inoltre essere progressivamente riattivati alcuni servizi all’interno della sede, tra cui Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT), servizio Infermiere di Famiglia e di Comunità -IFeC, attività psicologiche e vaccinazioni. L’Asst Lecco continuerà a fornire aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori e sulla graduale ripresa delle attività a favore dei cittadini del territorio.