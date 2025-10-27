Dote Comune-Anci Lombardia: un tirocinio in Provincia di Lecco nell’area edilizia scolastica

Domande aperte fino al 6 novembre per un’esperienza di 12 mesi nell’area Edilizia scolastica – Gestione Appalti

L’iniziativa è rivolta a cittadini maggiorenni, inoccupati o disoccupati, residenti in Lombardia, e prevede un’indennità mensile di 400 euro

LECCO – É stato pubblicato l’avviso 8/2025 di Dote Comune – Anci Lombardia, che prevede un tirocinio formativo presso la Provincia di Lecco, nell’ambito Edilizia scolastica – Gestione Appalti (codice PLC082512P01). La sede di lavoro è in Corso Matteotti 3, Lecco, e il tirocinio avrà una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 20 ore.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro giovedì 6 novembre 2025.

Il progetto Dote Comune è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab e dagli enti locali aderenti, finalizzata a offrire un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione a inoccupati o disoccupati di età pari o superiore ai 18 anni residenti in Lombardia.

Si tratta di un’occasione per avvicinarsi al mondo delle istituzioni pubbliche, passando da semplici utenti a protagonisti dell’erogazione dei servizi ai cittadini. L’obiettivo è promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo di competenze professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Possono partecipare cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno regolare. É prevista un’indennità mensile di 400 euro, e al termine del tirocinio sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite secondo gli standard professionali di Regione Lombardia.

Dote Comune non costituisce un contratto di lavoro, ma un percorso teorico-pratico di formazione. In base al nuovo Protocollo d’intesa Anci – Regione Lombardia, la partecipazione rappresenta inoltre assolvimento del percorso di politica attiva del lavoro, previsto dal decreto legislativo 150/2015. Quindi i candidati selezionati che dichiarino di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, dovranno stipulare il Patto di servizio personalizzato in un ente accreditato per i servizi al lavoro (Centro per l’impiego). Di conseguenza dovranno consegnare all’ente ospitante la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did).

L’avviso, pubblicato lo scorso 23 ottobre 2025, contiene tutte le istruzioni per la presentazione delle domande e le modalità di selezione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della Provincia di Lecco:

0341 295552 (Antonella Bellani)

0341 295419 (Roberta Colombo)

0341 295339 (Fabio Sampietro)

www.dotecomune.it