Due giorni di motori e solidarietà: il Michy Motor Day cambia casa e arriva a Mandello

Il 23 e 24 maggio torna la manifestazione dedicata a Michele e Stefano Barra

In programma spettacoli, esposizioni di mezzi, musica, cucina e momenti commemorativi

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario si prepara ad accogliere la nona edizione del “Michy Motor Day”, la manifestazione motoristica e solidale nata per ricordare Michele Barra, il bambino scomparso nel novembre 2015 a causa di un sarcoma osseo. Un appuntamento che negli anni è diventato molto più di un semplice raduno di motori, trasformandosi in un momento di comunità, memoria e condivisione.

L’edizione 2026 porterà con sé una novità importante: la nuova location in piazza del mercato a Mandello del Lario, dopo le precedenti edizioni ospitate ad Abbadia Lariana. Una scelta accolta con entusiasmo dall’associazione organizzatrice “Michy sempre con noi…” che ha sottolineato il sostegno ricevuto dalle autorità locali e dai cittadini mandellesi.

La manifestazione prenderà il via sabato 23 maggio alle 14 nell’area eventi della piazza del mercato con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e delle associazioni del territorio. Durante il pomeriggio saranno presentati i progetti realizzati e quelli futuri dell’associazione.

A seguire spazio allo spettacolo con le esibizioni dello STUNT TEAM, partner storico della manifestazione, che tornerà protagonista anche nella giornata successiva con evoluzioni e show acrobatici. Alle 18.30 apriranno le cucine dell’associazione, da sempre uno dei punti più apprezzati dell’evento, con possibilità anche di servizio d’asporto. La serata sarà accompagnata dalla musica acustica della Projet School di Mandello del Lario.

Domenica 24 maggio il cuore della manifestazione sarà ancora la piazza del mercato, che ospiterà esposizioni di auto, moto, fuoristrada, camion, associazioni, modellini e spazi dedicati ai più piccoli con gonfiabili e intrattenimento.

Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa arcipretale di San Lorenzo in memoria di Michele e di Stefano Barra, figura fondamentale del Michy Motor Day, scomparso nel gennaio 2025. Alle 11 è previsto uno dei momenti più significativi dell’intera manifestazione: la tradizionale accensione dei motori, gesto simbolico per salutare e ricordare Michy e Stefano.

Le cucine riapriranno alle 11.30, mentre la conclusione dell’evento è prevista alle 17 con il taglio della torta dedicata al “compleanno” di Michy e l’arrivederci all’edizione 2027.

Nel corso della due giorni sarà inoltre possibile sostenere concretamente l’associazione attraverso donazioni o il tesseramento.

Un evento che, anno dopo anno, continua a unire la passione per i motori alla volontà di mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più, grazie anche all’impegno dei tanti volontari che rendono possibile la manifestazione.