Due incontri gratuiti promossi da “Raccontiamo l’Adozione” tra Molteno e Lecco

Primo appuntamento in programma venerdì 9 ottobre alla sala consiliare di Molteno

Secondo incontro fissato per sabato 24 ottobre 2026 presso la sala civica di Lecco

LECCO/MOLTENO – Due appuntamenti gratuiti, a Molteno e Lecco, per approfondire i temi dell’adolescenza e del rischio sanitario ed evolutivo nell’adozione nazionale. L’associazione Raccontiamo l’adozione ODV promuove due importanti momenti di approfondimento, confronto e formazione dedicati alle famiglie, ai genitori e a chiunque sia interessato al mondo dell’adozione. Gli incontri, patrocinati e organizzati in collaborazione con le realtà del territorio, affrontano temi cruciali legati alla crescita dei figli e al percorso adottivo.

Il primo incontro, intitolato “Adolescenza e legami: trasformare le crisi in opportunità“, è organizzato in collaborazione con il Comune di Molteno e l’A.P.S. Elohi e si terrà venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare di Molteno. La serata, dal titolo specifico “Il conflitto come occasione di crescita e di rinforzo dei legami e delle competenze genitoriali”, vedrà la partecipazione delle relatrici Liuba Bardi e Cristina Pansera. Entrambe mediatrici familiari specializzate nel contesto della famiglia adottiva. L’evento è a ingresso gratuito.

Il secondo appuntamento si sposterà a Lecco e si terrà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:30 presso la Sala civica “Maria Calvetti”, situata in Via dell’Eremo 28. L’incontro, intitolato “Conoscere per accogliere: rischio sanitario e rischio evolutivo nell’adozione nazionale“.

L’incontro sarà introdotto e condotto dalla dottoressa Valeria Maria Teresa Cecchetti, già medico neonatologo presso la Mangiagalli di Milano e già Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Milano. Per questo specifico evento l’iscrizione è obbligatoria e va effettuata compilando l’apposita scheda sul sito ufficiale dell’associazione.