Ecomuseo Adda e Rotary Club insieme per lo Stallazzo con un libro

Il libro “Il fiume dei sogni. Racconti dell’Adda” è stato realizzato anche con l’intelligenza artificile

Il lavoro è stato svolto da una squadra competente e appassionata per un risultato che unisce la qualità della pubblicazione all’importanza della finalità

PADERNO – Il Rotary Club Merate Brianza e l’Ecomuseo Adda di Leonardo si mobilitano a favore dello Stallazzo, promuovendo la pubblicazione di un libro il cui ricavato andrà totalmente a favore dello punto ristoro, situato lungo l’alzaia dell’Adda, dopo il ponte di Paderno, chiuso da domenica scorsa per motivi economici a causa del crollo di visitatori registrato con la chiusura della percorribilità di quel tratto di ciclabile al confine con Cornate.

Il libro, intitolato “Il fiume dei sogni. Racconti dell’Adda” è incentrato su alcuni racconti ambientati sul fiume Adda generati con un ampio uso di strumenti di Intelligenza Artificiale generativa, una tecnologia che spesso genera inquietudine e che in questo caso invece partecipa attivamente a un’azione socialmente rilevante. Il volume contiene anche meravigliose fotografie originali di Massimo Toffetti, queste invece realizzate senza uso di strumenti di Intelligenza Artificiale.

Infine, l’Ecomuseo contribuisce anche con un documento a cura di Christian Bonomi con foto storiche raccolte da Rino Tinelli.

Il libro nasce da un’idea di Giorgio Sirtori mentre la fase di prompt engineering e di revisione testi è stata curata da Canzio Dusi. Infine, il progetto grafico e l’impaginazione sono stati seguiti da Massimo Salomoni.

Una squadra competente e appassionata per un risultato che unisce la qualità della pubblicazione all’importanza della finalità. Mantenere vivo lo Stallazzo infatti non significa solo dare opportunità di lavoro a persone fragili, ma anche mantenere vivo e controllato un tratto bellissimo e fondamentale della riva del fiume Adda e permettere l’attività di un centro culturale e turistico rilevante per il territorio.

Il libro può essere ordinato sul sito del Rotary Club Merate Brianza e sarà disponibile, dal 12 dicembre, anche presso questi punti vendita: L’edicola della Stazione – Paderno d’Adda, Edicola Cartoleria Maggioni Alessio Arturo – Robbiate , Binario Vivo – Caffetteria Agribar alla stazione di Cernusco.