Ello aderisce al progetto “Le Radici con le Ali”, presentazione al Mercato Agricolo

Un’iniziativa che unisce inclusione sociale, collaborazione tra enti e valorizzazione del territorio

Appuntamento a sabato 15 novembre

ELLO – Il progetto “Le Radici con le Ali”, promosso da Impresa Sociale Girasole e dall’Ambito Territoriale di Lecco, vede tra i suoi aderenti anche l’Amministrazione Comunale di Ello, insieme a diverse cooperative, enti e associazioni del territorio, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il Fondo Aiutiamoci nel Lavoro.

Sul territorio comunale si contano circa sessanta piante di ulivo, gestite con la collaborazione del Gruppo Volontari di Protezione Civile e dell’Associazione Gruppo Alpini, ora messe a disposizione della comunità e del progetto.

“L’obiettivo è produrre un olio extra vergine di oliva locale e di qualità, ma soprattutto coinvolgere in questa attività persone in situazione di fragilità, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Zona 2025-2027, approvato dall’Assemblea dei Sindaci meno di un anno fa – continuano i coordinatori dell’iniziativa – È fondamentale, infatti, promuovere iniziative capaci di coniugare il benessere individuale, attraverso il contrasto alle povertà, il sostegno all’inclusione e la valorizzazione del capitale umano, con il benessere collettivo, favorendo la crescita del capitale relazionale e di prossimità, e contribuendo al tempo stesso alla tutela del patrimonio ambientale”.

Ecco perché sabato 15 novembre, dalle 9 alle 12, in occasione del Mercato Agricolo (nella piazza antistante il Municipio di Ello), gli operatori del progetto “Le Radici con le Ali” saranno presenti con un banchetto di prodotti locali, per far conoscere l’iniziativa e dialogare con i cittadini interessati.

Alle ore 11 si terrà un momento di incontro e racconto con Impresa Sociale Girasole e gli Amministratori locali, Carlo Colombo (presidente di Girasole), Tore Rossi (coordinatore delle attività socio-occupazionali di Girasole) ed Elena Pirovano (Sindaca di Ello), che sostengono con convinzione il progetto, condividendone finalità e valore sociale.

L’incontro sarà un’occasione per rafforzare le sinergie tra i gruppi di cittadini e coinvolgere anche i privati nella cura degli ulivi, della comunità e delle persone.

Durante tutta la mattinata sarà possibile acquistare prodotti e ortaggi di stagione provenienti dalle aziende agricole locali. Inoltre, i visitatori potranno degustare i prodotti delle cooperative sociali coinvolte nel progetto e le caldarroste offerte dal Gruppo Alpini di Ello.

Il Mercato Agricolo, appuntamento fisso ogni primo sabato del mese, nel mese di dicembre si terrà sabato 15, in concomitanza con la Mostra Artigianale delle opere del proprio ingegno e con il Mercatino dell’uso e riuso.