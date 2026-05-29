Emergenza caldo, la UIL: “Stop automatico alle attività oltre i 35 gradi”

Dopo la prima ondata di calore, il sindacato chiede alla Regione una misura stabile che faccia scattare automaticamente lo stop nei settori più esposti

Edilizia, metalmeccanici, agricoltura e trasporti uniti nella richiesta di una tutela permanente contro il caldo estremo

LECCO – Dopo la prima ondata di caldo anomalo della stagione, la UIL Lombardia chiede a Regione Lombardia un intervento strutturale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. La richiesta, avanzata dal segretario generale Antonio Albrizio insieme ai segretari regionali delle categorie più interessate dal fenomeno, punta a superare il sistema delle ordinanze temporanee adottate negli anni scorsi introducendo una norma permanente che faccia scattare automaticamente la sospensione delle attività lavorative al superamento di determinate soglie termiche.

Secondo il sindacato, il provvedimento dovrebbe entrare in vigore quando le temperature raggiungono o superano i 35 gradi, oppure in presenza di livelli di umidità tali da aumentare sensibilmente la temperatura percepita.

“Il cambiamento climatico non è più un evento eccezionale, è la nostra realtà – dichiara il segretario generale della UIL Lombardia Antonio Albrizio – e non possiamo permettere che la salute dei lavoratori dipenda dalla tempestività con cui una delibera viene firmata a ridosso dell’emergenza. Gli scorsi anni abbiamo visto provvedimenti utili ma frammentari. Oggi chiediamo a Regione Lombardia una norma strutturale e perpetua. Quando il termometro sale oltre i livelli di sicurezza, il lavoro all’aperto o in ambienti non climatizzati si deve fermare. La vita e la salute vengono prima del profitto”.

La richiesta è condivisa dalle categorie della UIL che rappresentano i settori maggiormente esposti al rischio stress da calore. Per Riccardo Cutaia, segretario generale FenealUil Lombardia, nei cantieri il rischio di colpi di calore è particolarmente elevato e richiede la sospensione delle attività esposte al sole diretto tra le 12 e le 16. Vittorio Sarti, segretario generale Uilm Lombardia, sottolinea invece la necessità di applicare la cassa integrazione ordinaria oltre i 35 gradi percepiti e propone di sperimentare una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Dal settore agricolo, il segretario generale Uila Lombardia Alberto Donferri chiede strumenti di sostegno che tengano conto delle condizioni climatiche estreme e un maggiore ruolo della contrattazione collettiva. Carmelo Minniti della Uiltrasporti Lombardia evidenzia invece le criticità che interessano non soltanto chi lavora all’aperto, ma anche autisti della logistica, operatori delle banchine di carico, dei capannoni industriali, delle fonderie e dei piazzali aeroportuali.

Tra le proposte avanzate alla Regione figurano l’introduzione di un meccanismo automatico di sospensione delle attività nei settori a rischio durante le ore centrali della giornata al raggiungimento dei 35 gradi rilevati dai bollettini ufficiali Arpa, il coordinamento con l’Inps per semplificare l’accesso alla cassa integrazione per eventi meteorologici avversi e un piano straordinario di controlli affidato alle Ats e agli ispettorati del lavoro.

“La Lombardia è il motore economico del Paese e deve dimostrare di essere all’avanguardia anche nella civiltà del lavoro – conclude Albrizio – e farlo attraverso la prevenzione degli infortuni e dei malori da calore è un dovere morale. Ci aspettiamo una risposta rapida e concreta da parte della Regione”.