Emergenza casa nel Lecchese, Valmadrera aderisce al progetto Habitare

La Giunta comunale approva l’adesione al progetto che punta a intercettare almeno 50 alloggi nel triennio 2026-2028

L’iniziativa si rivolge a lavoratrici e lavoratori che hanno un reddito ma non riescono a sostenere i prezzi del mercato privato

VALMADRERA – La casa è diventata una questione sempre più difficile anche per chi ha un lavoro e uno stipendio. A Valmadrera la risposta passa dal progetto Habitare – alloggi per lavoratori, al quale la Giunta comunale ha approvato di aderire con l’obiettivo di favorire l’accesso ad appartamenti in affitto a canoni sostenibili. L’iniziativa si rivolge a lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere i costi del mercato immobiliare privato.

Al centro c’è la cosiddetta “fascia grigia”: persone che non si trovano in condizioni di grave disagio economico, ma che incontrano ostacoli concreti nel trovare una casa. Una difficoltà che può compromettere la stabilità personale e familiare e rendere più complicato anche il radicamento professionale sul territorio. Habitare punta a intervenire in anticipo, prima che il problema abitativo si trasformi in povertà o marginalità sociale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra istituzioni, mondo economico e cooperazione sociale. La Fondazione Comunitaria del Lecchese, la Camera di Commercio di Como-Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, gli Ambiti territoriali di Bellano e Lecco e il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci hanno costituito presso la Fondazione il Fondo Habitare, sostenuto anche dai Comuni dell’Ambito.

La realizzazione operativa sarà affidata al Consorzio Consolida di Lecco, insieme alle cooperative sociali Aeris di Vimercate e L’Arcobaleno di Lecco. Il traguardo fissato è reperire almeno 50 alloggi nel triennio 2026-2028, da destinare a persone occupate nelle imprese del territorio.

Una parte fondamentale dell’iniziativa riguarda i proprietari di immobili inutilizzati: appartamenti sfitti, seconde case, abitazioni ereditate o comunque non occupate. Per convincerli a mettere a disposizione le proprie case, Habitare prevede un insieme di garanzie e servizi. Sono disponibili risorse per gli interventi necessari ad adeguare gli immobili, una copertura assicurativa per danni accidentali e piccole manutenzioni, oltre al supporto nella gestione dei contratti e delle pratiche burocratiche. È prevista anche la presenza di figure incaricate di accompagnare gli inquilini.

Le formule contrattuali saranno differenziate in base alla situazione lavorativa. Per chi ha un impiego a termine o ha appena avviato un’attività sono previsti contratti transitori; per chi dispone di una posizione più stabile si potrà ricorrere al canone concordato con contratti di 3+2 anni. Il sistema punta così a rispondere a esigenze differenti e a favorire nel tempo la rotazione degli alloggi, rendendoli disponibili anche ad altri lavoratori.

Per Valmadrera l’adesione si tradurrà in una quota di cofinanziamento, nel sostegno alla ricerca di appartamenti sul territorio e nel coinvolgimento del Servizio Sociale comunale. Quest’ultimo accompagnerà le persone e le famiglie interessate, lavorando in raccordo con i servizi dell’Ambito territoriale.

A spiegare il senso della scelta è l’assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio, che richiama l’attenzione su una difficoltà ormai estesa anche a chi ha un’occupazione. “Il problema della casa tocca ormai anche chi ha un lavoro e un reddito. Con Habitare vogliamo intervenire prima che una difficoltà diventi un’emergenza, aiutando chi lavora sul nostro territorio a trovare un alloggio dignitoso a un costo sostenibile”.

L’assessore sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra amministrazione, servizi e proprietari: “È un progetto che funziona solo se lo costruiamo insieme: per questo il Comune metterà a disposizione, oltre alle risorse, il lavoro del Servizio Sociale e la ricerca di alloggi”.

Da qui l’appello a chi possiede abitazioni che oggi non vengono utilizzate, affinché valuti la possibilità di metterle a disposizione attraverso il progetto. “Rivolgiamo un invito anche ai proprietari di case sfitte: Habitare offre garanzie concrete e la possibilità di fare qualcosa di utile per tutta la comunità”, conclude Bosisio.

L’iniziativa punta dunque a incrociare due esigenze: da una parte, quella di chi lavora e cerca una sistemazione economicamente sostenibile; dall’altra, quella di recuperare immobili oggi inutilizzati, attraverso un modello che coinvolge pubblico e privato. Per Valmadrera, l’adesione a Habitare rappresenta un passo per affrontare il tema dell’abitare non soltanto come emergenza sociale, ma anche come condizione essenziale per vivere e lavorare stabilmente sul territorio.