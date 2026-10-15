Emergenza Gaza. Nuovi fondi regionali per acqua, cure e istruzione

Regione Lombardia destina altri 150mila euro al progetto “Gaza Insieme”

I fondi sosterranno acqua potabile, assistenza sanitaria e servizi scolastici

LECCO – Nuovi fondi per l’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza. La Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno alla popolazione civile con ulteriori 150.000 euro destinati al progetto “Gaza Insieme”, che punta a garantire acqua potabile, protezione e assistenza alle comunità sfollate. Le nuove risorse si aggiungono ai 50.000 euro stanziati la settimana precedente per l’iniziativa “Emergenza Gaza 2026” dell’organizzazione Pro Terra Sancta.

La decisione è stata approvata dalla Giunta regionale con una delibera proposta dal presidente Attilio Fontana. Gli interventi comprendono la distribuzione di acqua, la fornitura di medicinali agli ospedali, il sostegno ai servizi scolastici per i bambini nei campi profughi e percorsi di formazione sul primo soccorso e sul supporto psicosociale.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, che richiama la necessità di tradurre la solidarietà in aiuti concreti per la popolazione.

“Come ci ricorda il Santo Padre, Papa Leone XIV, non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza della popolazione di Gaza. La tutela della dignità umana e la difesa della vita devono orientare anche l’azione delle istituzioni”, afferma Cattaneo.

“Con questi provvedimenti Regione Lombardia traduce la propria vicinanza alla popolazione civile in interventi concreti: acqua potabile per gli sfollati, assistenza alle famiglie, sostegno ai bambini e opportunità per i giovani. Lo facciamo insieme a organizzazioni lombarde che operano sul campo e conoscono i bisogni delle comunità”, prosegue il sottosegretario. “La solidarietà deve raggiungere chi ha più bisogno, mentre continuiamo ad auspicare una pace giusta e duratura, capace di restituire sicurezza e speranza alla popolazione civile”.

Una parte delle nuove risorse sarà destinata a “Gaza Insieme – Risposta umanitaria integrata acqua e protezione per le comunità sfollate di Gaza”, progetto presentato da Coopi insieme a Cesvi. L’iniziativa sarà realizzata a Gaza City entro il 31 dicembre 2026, in continuità con il precedente progetto “Gaza Viva”, già sostenuto dalla Regione.

Tra le attività previste, Cesvi garantirà la distribuzione di circa 3.400 metri cubi d’acqua in 30 siti destinati agli sfollati. Sommando i risultati attesi a quelli già raggiunti attraverso “Gaza Viva”, l’intervento punta a superare quota 12.000 persone assistite.

Il progetto prevede inoltre la formazione di 25 giovani, almeno la metà dei quali donne, attraverso il partner locale Efe-Palestine, sotto la supervisione tecnica di Coopi. I percorsi riguarderanno il primo soccorso, il supporto psicosociale e l’imprenditoria sociale. I partecipanti potranno operare come primi soccorritori nei rifugi, nelle scuole e negli spazi comunitari, con l’obiettivo di raggiungere complessivamente 5.000 persone.

Il secondo intervento sostenuto dalla Lombardia è “Emergenza Gaza 2026”, promosso da Pro Terra Sancta in collaborazione con la Parrocchia Latina della Sacra Famiglia di Gaza. Il progetto si concentra sull’assistenza a circa 195 famiglie sfollate e sul sostegno ai servizi essenziali per la popolazione.

I fondi serviranno anche a rifornire di medicinali l’Al-Ahli Arab Hospital e a sostenere la scuola del Compound Latino, frequentata da circa mille studenti. È previsto inoltre un intervento di supporto psicosociale attraverso l’associazione Atfaluna, rivolto a circa 200 famiglie, per un totale di 1.120 persone, tra cui numerosi bambini con disabilità.

Sul fronte dell’istruzione saranno creati punti di apprendimento temporanei nei campi profughi, con l’obiettivo di garantire attività scolastiche a cento bambini. Nei campi di Rafah e Deir Al-Balah sono infine previste la distribuzione di abbigliamento invernale a 310 persone e la consegna di kit di emergenza a circa mille beneficiari.

Le due iniziative affiancano interventi di assistenza immediata e azioni rivolte alla protezione delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie sfollate e ai giovani. La Regione Lombardia punta così a sostenere organizzazioni già impegnate sul campo, indirizzando le risorse verso bisogni essenziali come acqua, salute, istruzione e supporto alle comunità colpite dalla crisi.